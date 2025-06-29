В историческом центре Анталии произошел страшный пожар: пламя охватило отель и торговые заведения
- В историческом районе Анталии – Калеичи – случился масштабный пожар.
- Там горят один отель и три торговых заведения.
- Пожарные сумели локализовать возгорание, пострадавших нет, эвакуированы гости отеля, причины пожара выясняются.
Чрезвычайное происшествие случилось в историческом районе Анталии – Калеичи. Там пожар возник между заброшенным зданием и отелем.
Пожар вспыхнул около 12:00 на улице Узун Чарши в квартале Сельчук района Муратпаша, передает 24 Канал со ссылкой на Milliyet.
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Что известно о пожаре в Анталии
Пламя охватило один отель и три торговых заведения. Огонь, поднимающийся в небо вместе с густым дымом, пытаются обуздать пожарные. Они интенсивно работают, чтобы не допустить распространения огня на другие здания в историческом районе.
Пожар в Калеичи: смотрите видео
Губернатор Анталии Хулуси Шахин сообщил, что пострадавших в результате пожара нет. Гости отеля эвакуированы. Возгорание локализовано. Его причины выясняются.
Что происходит в Калеичи: смотрите видео
Пламя охватило здания / Фото Haberturk
Отель и три торговых заведения горят в Анталии: смотрите видео
К слову, в январе 2025 года масштабный пожар охватил отель Grand Kartal в горнолыжном центре Kartalkaya, в результате чего погибли почти 80 человек.