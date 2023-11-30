В хостеле в Казахстане вспыхнул пожар: погибли 13 человек, среди них россияне и узбеки
В подвальном помещении хостела в крупнейшем городе Казахстана вспыхнул пожар. В результате отравления угарным газом погибли 13 человек, часть из которых были иностранцами.
Известно, что хостел открылся совсем недавно и не имел соответствующих лицензий на работу. Часть жителей смогла эвакуироваться самостоятельно.
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Детали пожара в Алматы
В казахском городе Алматы в ночь на 30 ноября вспыхнул пожар. Возгорание произошло в подвальном помещении трехэтажного жилого дома. Первый этаж и подвальное помещение там переоборудованы под хостел. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
На момент пожара в помещении находились 72 человека, из которых самостоятельно эвакуировались 59. По предварительным данным, в результате отравления угарным газом погибли 13 человек. Еще троих доставили в больницу.
В Алматы вспыхнул хостел с людьми / местные СМИ
Среди погибших обнаружили иностранцев двое граждан России, а также граждан Узбекистана. Большую часть постояльцев составляли выходцы из Пакистана, обучавшиеся в Алматы. В настоящее время Казахстаном создана правительственная комиссия по расследованию причин инцидента.
По словам ГСЧС Алматы, хостел открылся полтора месяца назад и разрешения на эту деятельность не получал. В хостеле не было огнетушителей, но сработала сигнализация.
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