Відомо, що хостел відкрився зовсім недавно та не мав відповідних ліцензій на роботу. Частина мешканців змогла евакуюватися самостійно.
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Деталі пожежі в Алмати
У казахському місті Алмати в ніч на 30 листопада спалахнула пожежа. Загоряння сталося у підвальному приміщенні триповерхового житлового будинку. Перший поверх та підвальне приміщення там переобладнані під хостел. Площа загоряння становила 30 квадратних метрів.
На момент пожежі у приміщенні перебувало 72 особи, з яких самостійно евакуювалися 59. За попередніми даними, внаслідок отруєння чадним газом загинуло 13 людей. Ще трьох доправили до лікарні.
У Алмати спалахнув хостел з людьми / місцеві ЗМІ
Серед загиблих виявили іноземців двох громадян Росії, а також громадян Узбекистану. Більшу частину постояльців складали вихідці з Пакистану, які навчалися в Алмати. Наразі Казахстаном створено урядову комісію з розслідування причин інциденту.
За словами ДСНС Алмати, хостел відкрився півтора місяця тому і дозволу на цю діяльність не отримував. У хостелі не було вогнегасників, проте спрацювала сигналізація.
Пожежі в Україні
- У Вінницькій області спалахнула пожежа на території критого ринку. Загоряння поширилось на площу у 800 квадратних метрів. На місце пожежі виїхало понад пів сотні працівників ДСНС.
- У Києві спалахнула пожежа у багатоповерховому готелі. Загоряння сталося в одній із кімнат на третьому з восьми поверхів готелю. З верхніх поверхів на свіже повітря евакуювали 10 осіб.
- Внаслідок удару по Херсону 27 листопада зайнявся магазин, а в області постраждали цивільні будинки. Рятувальникам вдалось ліквідувати загорання протягом 20 хвилин