В Киеве произошел пожар в общежитии одного из университетов

15 декабря в Печерском районе Киева загорелось общежитие. В сети пишут, что это одно из общежитий Киевского национального университета технологий и дизайна (КНУТД).

Сообщение о пожаре на улице Лейпцигской, где расположено общежитие, поступило в 09:02, передает 24 Канал со ссылкой на Главное управление ГСЧС.

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Какие последствия пожара

По данным ГСЧС, пожар произошел в одной из комнат общежития на третьем этаже. Причину возгорания устанавливают правоохранительные органы.

Пожар в общежитии: фото ГСЧС

Возгорание ликвидировали в 09:35 на площади 5 квадратных метров. В ходе тушения, с верхних этажей на свежий воздух выведено 11 человек,

– говорят в ГСЧС.

В сети пишут, что речь идет об общежитии КНУТД. Однако в комментарии РБК-Украина руководитель пресс-центра ГСЧС Киева отказался утверждать, что пожар произошел именно в этом здании и сказал, что он произошел по адресу Лейпцигская, 16.

В то же время по картам Google, именно по этому адресу находится общежитие Киевского национального университета технологий и дизайна.

Ранее в Харькове загорелось общежитие биотехнологического университета. Спасателям удалось эвакуировать 10 человек.