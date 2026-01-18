В Киеве вспыхнул пожар в частном секторе Деснянского района
- Пожар произошел 18 января в хозяйственной постройке частной усадьбы на улице Мира в Деснянском районе Киева.
- Пожар ликвидировали в 20:01 на площади 80 квадратных метров, жертв и пострадавших нет.
В столице вечером 18 января произошло возгорание в хозяйственной постройке Деснянского района. Спасатели ликвидировали пожар.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
Что известно о пожаре в Киеве 18 января?
Вечером в воскресенье, 18 января, в сети начали появляться сообщения о пожаре в Киеве. Впоследствии в ГСЧС рассказали детали происшествия.
Спасатели ликвидировали пожар / Фото ГСЧС Киева
Сообщение о возгорании хозяйственной постройки на территории частной усадьбы на улице Мира поступило в 17:32 18 января. Ликвидировали пожар в 20:01 на площади 80 квадратных метров.
Спасатели подчеркнули, что жертв и пострадавших нет. Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.
Какие пожары фиксировали в Украине в последнее время?
Напомним, в Оболонском районе Киева вечером 12 января произошел пожар на одном из рынков. Как рассказали в ГСЧС, пламя перекинулось на рядом расположенные торговые киоски. В целом площадь возгорания достигла 150 квадратных метров.
Кроме того, 9 января во Львове в пятиэтажном доме на Левандовке произошел взрыв, который вызвал масштабный пожар. В 22:20 спасатели ликвидировали пожар. По данным ГСЧС, огонь охватил площадь около 40 квадратных метров.