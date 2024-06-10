13 часов ада: у ГСЧС показали, как ликвидировали пожар в Киевской области
Источник:ГСЧС
После российской атаки 7 июня в Киевской области вспыхнул масштабный пожар. ГСЧС смогла ликвидировать возгорание только через 13 часов.
Спасатели показали фотографии адских условий. Кое-где температура возгорания достигала 1000 градусов – однако чрезвычайники продолжали свою работу.
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Ликвидация пожара после атаки России
Работникам ГСЧС понадобилось 13 часов, чтобы ликвидировать сложнейший пожар, возникший в Киевской области. Его причиной была российская агрессия против Украины.
Как отметили спасатели, в очагах возгораний температура превышала 1000 градусов.
Иногда не выдерживала техника и оборудование, горело все вокруг, но спасатели упорно шли в поединок с огнем. И победили,
– написали в пресс-службе.
В то же время там показали фотографии по ликвидации пожара, на которых спасатели выполняют свою "обычную работу".
Тушение пожара в Киевской области: фото ГСЧС
Что известно о пожаре
- В результате атаки на Украину 7 июня в Киевской области произошел пожар на одном из промышленных объектов. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако пожар был настолько мощным, что дым было видно за десятки километров.
- Сообщение о возгорании поступило около 5 часов утра. Преодолеть пожар удалось только после 18 часов вечера. К работе привлекли около сотни спасателей и более 20 единиц автомобильной техники, в ход пошла роботизированная техника. Кроме этого спасатели специальный пожарный поезд.
- Той ночью враг атаковал область "Шахедами". Много ударных дронов-камикадзе типа "Шахед" летели на Белую Церковь. В регионе было зафиксировано работу ПВО, однако в результате воздушной атаки произошел пожар.