13 часов ада: у ГСЧС показали, как ликвидировали пожар в Киевской области

После российской атаки 7 июня в Киевской области вспыхнул масштабный пожар. ГСЧС смогла ликвидировать возгорание только через 13 часов.

Спасатели показали фотографии адских условий. Кое-где температура возгорания достигала 1000 градусов – однако чрезвычайники продолжали свою работу.

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Ликвидация пожара после атаки России

Работникам ГСЧС понадобилось 13 часов, чтобы ликвидировать сложнейший пожар, возникший в Киевской области. Его причиной была российская агрессия против Украины.

Как отметили спасатели, в очагах возгораний температура превышала 1000 градусов.

Иногда не выдерживала техника и оборудование, горело все вокруг, но спасатели упорно шли в поединок с огнем. И победили,

– написали в пресс-службе.

В то же время там показали фотографии по ликвидации пожара, на которых спасатели выполняют свою "обычную работу".

Тушение пожара в Киевской области: фото ГСЧС

Что известно о пожаре