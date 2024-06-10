Рятувальники показали світлини пекельних умов. Подекуди температура загоряння сягала 1000 градусів – проте надзвичайники продовжували свою роботу.

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Ліквідація пожежі після атаки Росії

Працівникам ДСНС знадобилося 13 годин, аби ліквідувати надскладну пожежу, що виникла на Київщині. Її причиною була російська агресія проти України.

Як зазначили рятувальники, в осередках загорянь температура перевищувала 1000 градусів.

Іноді не витримувала техніка й обладнання, горіло все навкруги, але рятувальники вперто йшли у двобій з вогнем. І перемогли,

– написали у пресслужбі.

Водночас там показали світлини з ліквідації пожежі, на яких рятувальники виконують свою "звичайну роботу".

Гасіння пожежі у Київській області: фото ДСНС

Що відомо про пожежу