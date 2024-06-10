Рятувальники показали світлини пекельних умов. Подекуди температура загоряння сягала 1000 градусів – проте надзвичайники продовжували свою роботу.
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Ліквідація пожежі після атаки Росії
Працівникам ДСНС знадобилося 13 годин, аби ліквідувати надскладну пожежу, що виникла на Київщині. Її причиною була російська агресія проти України.
Як зазначили рятувальники, в осередках загорянь температура перевищувала 1000 градусів.
Іноді не витримувала техніка й обладнання, горіло все навкруги, але рятувальники вперто йшли у двобій з вогнем. І перемогли,
– написали у пресслужбі.
Водночас там показали світлини з ліквідації пожежі, на яких рятувальники виконують свою "звичайну роботу".
Гасіння пожежі у Київській області: фото ДСНС
Що відомо про пожежу
- Внаслідок атаки на Україну 7 червня у Київській області сталася пожежа на одному з промислових обʼєктів. На щастя, обійшлось без постраждалих. Проте пожежа була настільки потужною, що дим було видно за десятки кілометрів.
- Повідомленням про загоряння надійшло близько 5 години ранку. Подолати пожежу вдалося лише після 18 години вечора. До роботи залучили близько сотні рятувальників і понад 20 одиниць автомобільної техніки, в хід пішла роботизована техніка. Окрім цього рятувальники спеціальний пожежний поїзд.
- Тієї ночі ворог атакував область "Шахедами". Багато ударних дронів-камікадзе типу "Шахед" летіли на Білу Церкву. В регіоні було зафіксовано роботу ППО, однак внаслідок повітряної атаки сталася пожежа.