В Киеве горел приют "Котохата": в сети появились жуткие кадры пожара

В Киеве вечером 23 сентября вспыхнул масштабный пожар в приюте "Котохата", в результате чего погибли и пострадали животные. Впоследствии в сети опубликовали кадры горения здания, где находились котики.

Некоторых животных все же удалось спасти от сильного огня в "Котохате". Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает 24 Канал.

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Первые кадры пожара в "Котохата"

На появившихся в сети кадрах видно, как огонь охватил все здание приюта "Котохата". Предварительной версией причины пожара является поджог.

Первые минуты пожара в "Котохата": смотрите видео

Следует отметить, что среди четырехлапых пушистиков есть погибшие, а также пострадавшие. Часть животных направили в реанимацию, чтобы спасти им жизнь.

В Киеве горело убежище "Котохата": смотрите видео

После пожара погибших животных пытались вытащить из огня спасатели и волонтеры. В то же время, часть животных спаслась, ведь в момент взрыва не была в помещении.

Операция по спасению животных из "Катохаты": смотрите видео

В настоящее время причину пожара подробно расследуют правоохранители. По их информации, в приюте было около 60 четырехлапых.

Что известно о пожаре в приюте "Котохата"