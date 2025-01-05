В Киеве в многоэтажке горела квартира: погибли два человека

В Деснянском районе Киева произошел пожар в квартире. К сожалению, известно, что погибли два человека.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины.

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Пожар в Киеве

В ГСЧС рассказали, что 5 января в 16:42 поступило сообщение о пожаре на улице Ореста Левицкого. По словам спасателей, возгорание возникло в одной из квартир на 8 этаже девятиэтажки.

К сожалению, во время проведения разведки пожарные обнаружили тела двух человек. Также, один человек пострадал,

– говорится в сообщении.

Указывается, что в 17:36 возгорание ликвидировали на площади 30 квадратных метров. Там добавили, что тушение пожара осложнялось сильной запаркованностью придомовой территории и захламленностью помещения, в котором возникло возгорание.

В ГСЧС указали, что причину пожара и обстоятельства трагического случая будут устанавливать работники правоохранительных органов.



В Киеве произошел пожар в квартире / Фото ГСЧС