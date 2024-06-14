"Выстрелили в голову российскому авиастроению": военная сводка от Свитана

В ночь с 13 на 14 июня не только россияне с воздуха атаковали Украину. На территории страны-агрессора также было громко и поражено много важных объектов.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что пожар, который был в Москве – это "выстрел в голову российскому авиастроению". Кроме того, взрывы раздавались и на аэродроме "Морозовск".

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Пожар конструкторского бюро в Москве

Свитан отметил, что в Москве горело конструкторское бюро предприятия, производящего самолеты Су. Там есть специальная документация, элементы для модернизации – то есть, это мозг всего предприятия. Поэтому уничтожение такого объекта – это фактически выстрел в голову российскому авиастроению.

В России усиливаются национальные внутренние силы, которые начинают работать по военным объектам. Спектр очень большой – начиная от партизан и заканчивая "армиями освобождения" республик, на которые будет распадаться Россия,

- заметил военный эксперт.

Удар по аэродрому Морозовска

По словам летчика-инструктора, около 100 дронов в ночь с 13 на 14 июня летели по территории России. Удар был и по территории Морозовска. По этому аэродрому ВСУ "Точкой-У" били еще в 2014 году, когда была такая возможность.

"Сейчас туда, к сожалению, "Точка-У" не дойдет, а "Нептуном" сильно там не накрутишь. Один из вариантов – это использование кассетных боеприпасов, типа ATACMS, на которые должно быть разрешение, или большое количество дронов. Россияне говорят, что сбили 70 – 80 дронов, значит летело около 100, и половина точно прошла", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.

"Хлопок" на Белгородщине

Как он отметил, ВСУ удалось ударить и в тыл российским войскам на Харьковщине. В частности, по Борисовке, где был командный пункт врага. В общем с разрешением бить по территории России, в Сил обороны теперь есть возможность еще эффективнее уничтожать вражеские тылы.

Залетают дроны, заходят "Бабы-Яги" и минируют танкоопасные направления. Дроны заходят фактически на 150 километров. Россияне не могут этому противостоять, потому что их РЭБ не может справиться с задачами такого уровня,

- подчеркнул Свитан.

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