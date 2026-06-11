С помощью фото и видео очевидцев пожара издание ASTRA установило, что пламя охватило дом по адресу улица Даргомыжского, 8А. Это территория бывшего завода "Экран".

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На каком важном предприятии россиян возник пожар?

Там расположено АО "Экран-оптические системы", выпускающее компоненты для оптических прицелов и приборов ночного видения.

Также на территории находятся некоторые другие производства и складские помещения.

Российское МЧС подтверждает только пожар, но не уточняет, что именно горит. Причины возгорания не называются.

АО "Экран-оптические системы" (АО "ЭОС") – это ведущее российское научно-производственное предприятие, которое специализируется на разработке и производстве электронно-оптических преобразователей (ЭОП) для приборов ночного видения и фотоэлектронных умножителей (ФЭУ). ФЭУ используются в оборонных системах радиационного контроля, аппаратуре космической разведки, а также в лазерных дальномерах и координаторах целей для высокоточного оружия.

Предприятие расположено в Новосибирске и входит в состав РАТМ Холдинга.

Пожар в Новосибирске: смотрите видео

Пламя могло охватить производство вражеского вооружения: смотрите видео

Напомним, что ночью 11 июня Силы обороны ударили по Краснодарскому краю. Там возник масштабный пожар на территории Афипского НПЗ.

Также неспокойно было в Крыму. Из-за украинских ударов бензовозы с горючим не смогли доехать до Севастополя.

Кроме того, оккупанты заявляют, что ВСУ ударили по 4 мостам на подъездах к Крыму.