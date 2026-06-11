За допомогою фото та відео очевидців пожежі видання ASTRA встановило, що полум'я охопило будинок за адресою вулиця Даргомизького, 8А. Це територія колишнього заводу "Екран".
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На якому важливому підприємстві росіян виникла пожежа?
Там розташоване АТ "Екран-оптичні системи", що випускає компоненти для оптичних прицілів та приладів нічного бачення.
Також на території розташовані деякі інші виробництва та складські приміщення.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Російське МНС підтверджує лише пожежу, але не уточнює, що саме палає. Причини займання не називаються.
АТ "Екран-оптичні системи" (АТ "ЕОС") – це провідне російське науково-виробниче підприємство, яке спеціалізується на розробці та виробництві електронно-оптичних перетворювачів (ЕОП) для приладів нічного бачення та фотоелектронних помножувачів (ФЕУ). ФЕУ використовуються в оборонних системах радіаційного контролю, апаратурі космічної розвідки, а також у лазерних далекомірах та координаторах цілей для високоточної зброї.
Підприємство розташоване у Новосибірську та входить до складу РАТМ Холдингу.
Пожежа у Новосибірську: дивіться відео
Полум'я могло охопити виробництво ворожого озброєння: дивіться відео
Нагадаємо, що уночі 11 червня Сили оборони вдарили по Краснодарському краю. Там виникла масштабна пожежа на території Афіпського НПЗ.
Також неспокійно було у Криму. Через українські удари бензовози з пальним не змогли доїхати до Севастополя.
Окрім того, окупанти заявляють, що ЗСУ вдарили по 4 мостах на під'їздах до Криму.