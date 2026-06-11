За допомогою фото та відео очевидців пожежі видання ASTRA встановило, що полум'я охопило будинок за адресою вулиця Даргомизького, 8А. Це територія колишнього заводу "Екран".

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На якому важливому підприємстві росіян виникла пожежа?

Там розташоване АТ "Екран-оптичні системи", що випускає компоненти для оптичних прицілів та приладів нічного бачення.

Також на території розташовані деякі інші виробництва та складські приміщення.

Російське МНС підтверджує лише пожежу, але не уточнює, що саме палає. Причини займання не називаються.

АТ "Екран-оптичні системи" (АТ "ЕОС") – це провідне російське науково-виробниче підприємство, яке спеціалізується на розробці та виробництві електронно-оптичних перетворювачів (ЕОП) для приладів нічного бачення та фотоелектронних помножувачів (ФЕУ). ФЕУ використовуються в оборонних системах радіаційного контролю, апаратурі космічної розвідки, а також у лазерних далекомірах та координаторах цілей для високоточної зброї.

Підприємство розташоване у Новосибірську та входить до складу РАТМ Холдингу.

Пожежа у Новосибірську: дивіться відео

Полум'я могло охопити виробництво ворожого озброєння: дивіться відео

Нагадаємо, що уночі 11 червня Сили оборони вдарили по Краснодарському краю. Там виникла масштабна пожежа на території Афіпського НПЗ.

Також неспокійно було у Криму. Через українські удари бензовози з пальним не змогли доїхати до Севастополя.

Окрім того, окупанти заявляють, що ЗСУ вдарили по 4 мостах на під'їздах до Криму.