В Москве загорелся офис коммунистов: люди из окон умоляли о помощи
В центре Москвы вспыхнул пожар в здании, где расположен офис Коммунистической партии России и музей пожарной охраны.
О задымлении и огне сообщают российские телеграмм-каналы. Очевидцы распространили видео с места событий на кадрах можно услышать, как люди звали на помощь.
Смотрите также В Москве произошел взрыв на подстанции: причины неизвестны
"В Москве на улице Гиляровского 29 огонь охватил второй этаж здания. Над домом вздымается густой черный дым", – говорится в сообщениях.
В центре москвы новый пожар: видео
Причина пожара пока не установлена. Но предварительно загорелся строительный мусор на втором этаже.
Задувание существенное: видео
Спасатели закончили тушить пламя. Два человека спасли с крыши. Российские СМИ со ссылкой на службы уверяют, что пострадавших нет.
Пожары в Москве: последние новости
- Два дня назад 28 января в Москве горел Театр сатиры: огонь за короткое время распространился на 350 квадратных метров. Из здания эвакуировали 50 человек. В здании также проводились ремонтные работы.
- Сегодня также в России был еще один инцидент на подстанции в Щербинке раздался взрыв.