В российском Владикавказе вспыхнула военная поликлиника

В российском Владикавказе горела военная поликлиника. В сети показали кадры пожара.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

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Кадры пожара во Владикавказе

Местные жители жалуются, что город горит уже второй день.

Утром 17 марта возгорание произошло по улице Пожарской.

Пожар в российском Владикавказе: смотрите видео

Владикавказ. Осетия. РФ. Вдруг вспыхнула военная больница. Бывает. Хорошо,

– прокомментировал эту ситуацию Петр Андрющенко.

На опубликованных видео видно, что что-то серьезно загорелось под стеной здания, вероятно, строительные материалы. Рядом растерянно стояли рабочие и работал экскаватор.

Возгорание возле больницы во Владикавказе: смотрите видео

Оттуда валил черный и густой дым. Его было видно издалека.

Возгорание возле больницы во Владикавказе: смотрите видео

Кроме того, по сообщению местных телеграмм-каналов, в поселке Южном под Владикавказом было видно дым возле воинской части.