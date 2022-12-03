В Петербурге на авторынке масштабный пожар: огонь опрокидывается на соседние здания

В России снова пожар – на этот раз в Петербурге загорелся авторынок. Огонь охватил около 500 квадратных метров и продолжает разрастаться, опрокидываясь на соседние дома.

3 декабря в Петербурге на Ириновском проспекте вспыхнул сильный пожар на авторынке. Сообщается, что очагом возгорания стал отдел автомобильных масел. Об этом сообщают российские СМИ.

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Что известно о пожаре

Сообщение о пожаре поступило в 17:27 по местному времени. Причина возгорания еще неизвестна. Огонь охватил площадь в 500 квадратных метров.

По словам очевидцев, пламя настолько сильное, что вырывается на дорогу. На место отправили 35 пожарных, а затем туда дополнительно приехали еще 5 пожарных машин.

В одноэтажном размере 60х70 метров здания автоцентра происходит горение на площади 500 квадратных метров.

– заявили в МЧС России.

В ведомстве также успели сообщить, что данных о пострадавших или погибших не поступало.

Пожар на авторынке в Петербурге: смотрите видео

Огонь разрастается

СМИ сообщают, что питерский пожар не могут потушить и он только набирает обороты – огонь опрокидывается на соседние здания.

Площадь пожара на Иириновском рынке в Петербурге продолжает увеличиваться, по информации экстренных служб, трудности в тушении связаны с хранением на складских помещениях большого количества горючих материалов и автомасел. Огонь сейчас переходит на соседние пристройки,

– говорится в сообщении.

Марафон пожаров в России продолжается