Эвакуировать не собирались никого: в России вспыхнул ночной клуб с людьми внутри

Россия продолжает жить в режиме ни дня без пожаров. В ночь на 25 декабря вспыхнул ночной клуб во Владивостоке.

Инцидент произошел в заведении Unique. Россияне собрались там, чтобы повеселиться, но что-то пошло не так. Вдруг возле сцены вспыхнуло пламя. Детали рассказали росСМИ, информирует 24 канал.

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Огонь охватил почти весь потолок. Пожарная тревога не сработала. Кроме того, никто даже не думал эвакуировать людей. Очевидцы в сети сетовали, что во время пожара работал только один выход. Там собралась целая толпа.

Традиционно для России "нет пострадавших". Что ж, суббота для россиян у Unique явно не удалась.

В Кемерово сгорел нелегальный дом для пожилых

Вечером 23 декабря пожар вспыхнул в нелегальном доме для пожилых в Кемерово. Ни о какой системе пожаротушения в помещении даже не говорилось. Погибли 22 человека.

Кроме того, росСМИ сообщили о по меньшей мере 6 пострадавших. Двое из них – в тяжелом состоянии. Чтобы потушить пожар, привлекли около сотни пожарных и 28 единиц техники.