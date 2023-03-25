"Москва-сити" в огне: в России снова произошел пожар

В России почти каждый день случаются пожары. В этот раз серьезное возгорание произошло сегодня, 25 марта, на территории строительства "Москва-сити".

Пропагандистские каналы сообщают, что во время "чрезвычайной ситуации" никто не пострадал. 24 Канал информирует, что произошло в центре Москвы.

Пожар на строительстве

Как выяснилось, пламя охватило трансформаторную будку, расположенную на строительной площадке вблизи делового комплекса "Империя" в "Москва-сити".

Очевидцы в соцсетях публикуют кадры с места происшествия.

Загорелась трансформаторная будка: смотрите видео

Пожар на территории строительства: смотрите видео

На место происшествия вызвали спасателей, продолжающих тушить пожар. По предварительной информации, пламя охватило 40 квадратных метров.

В результате событий никто не пострадал. Что стало причиной пожара – неизвестно.

"Москва-сити" горит не впервые

В ноябре 2022 года на территории центра "Москва-сити" уже был пожар. Возгорание возникло на 36 этаже 40-этажного дома рядом с центром.

Тогда журналисты утверждали, что жители одной из башен эвакуируются. Однако затем сообщили, что пожар уже был ликвидирован.

По информации очевидцев, в квартире загорелась мебель. Пламя охватило 10 квадратных метров.

Пожары в России явление привычное