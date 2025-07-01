В Ростовской области вспыхнул масштабный пожар в ТЦ: есть погибший
- В Новошахтинске Ростовской области произошел масштабный пожар в торговом центре, охватив 1300 квадратных метров.
- Пострадал сотрудник пожарной охраны и один погиб, две сотрудницы "Детского мира" были спасены из лифта.
- На месте происшествия работают 84 специалиста и 29 единиц техники.
В Новошахтинске Ростовской области был масштабный пожар в торговом центре. Огонь охватил 1300 квадратных метров.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Смотрите также В Ростове-на-Дону мощно пылает военная часть
Что известно о масштабном пожаре в России?
В российском министерстве по делам чрезвычайных ситуаций подтвердили, что пожар вспыхнул около 08:30 24 июля. На момент возгорания в здании не было посетителей.
В администрации города подчеркнули, что в результате ликвидации пожара пострадал один сотрудник пожарной охраны. Также один спасатель погиб. Причины пожара пока неизвестны.
Масштабный пожар в Новошахтинске: смотрите видео свидетелей
Возгорание произошло в местном универмаге "Русь". Две сотрудницы "Детского мира" находились в застрявшем лифте,, однако впоследствии их спасли.
На месте чрезвычайной ситуации работают 84 специалиста и 29 единиц техники,
– рассказали российские СМИ.
Страшный пожар в торговом центре в Ростовской области: смотрите видео очевидцев
Журналисты сообщили, что огонь охватил 1300 квадратных метров. В здании было много бытовой техники, ювелирные изделия, также там был "Детский мир", "Фикспрайс" и "Галамарт".