В Ростовской области вспыхнул масштабный пожар в ТЦ: есть погибший

В Новошахтинске Ростовской области был масштабный пожар в торговом центре. Огонь охватил 1300 квадратных метров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о масштабном пожаре в России?

В российском министерстве по делам чрезвычайных ситуаций подтвердили, что пожар вспыхнул около 08:30 24 июля. На момент возгорания в здании не было посетителей.

В администрации города подчеркнули, что в результате ликвидации пожара пострадал один сотрудник пожарной охраны. Также один спасатель погиб. Причины пожара пока неизвестны.

Масштабный пожар в Новошахтинске: смотрите видео свидетелей

Возгорание произошло в местном универмаге "Русь". Две сотрудницы "Детского мира" находились в застрявшем лифте,, однако впоследствии их спасли.

На месте чрезвычайной ситуации работают 84 специалиста и 29 единиц техники,

– рассказали российские СМИ.

Страшный пожар в торговом центре в Ростовской области: смотрите видео очевидцев

Журналисты сообщили, что огонь охватил 1300 квадратных метров. В здании было много бытовой техники, ювелирные изделия, также там был "Детский мир", "Фикспрайс" и "Галамарт".