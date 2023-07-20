"Бодренько пылает" электроподстанция: в Сочи масштабный пожар
В четверг в курортном российском городе Сочи горячо. И причина тому не только жаркая летняя погода, но и пожар на электроподстанции, площадь которого достигла около 90 квадратных метров.
Сначала сообщалось, что возгорание произошло у трассы между Адлером и Красной Поляной. Об этом сообщают российские СМИ и телеграм-каналы, 24 Канал.
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Электроподстанция горит "эпически"
Загорелась в Сочи, как сообщили в некоторых телеграм-каналах, электроподстанция "Ахштырь". По данным управления МЧС по Краснодарскому краю, возгорание произошло на трансформаторной подстанции в Адлерском районе города.
Случилось это около 11:30 утра, из-за чего к небесам поднялся густой черный дым. Некоторые местные, характеризуя пожар, заявили, что горит "эпически".
"Бодренько горит" электроподстанция в Сочи: видео
На укрощение огня отправились экстренные службы. По данным СМИ со ссылкой на ГУ МЧС по краю, тушить пожар отправили 24 человека и девять единиц техники от РСЧС, а также 13 человек личного состава МЧС России и четыре единицы техники. Они смогли локализовать огонь в 12:40, а потушили только через несколько часов после возгорания – в 14:10.
Также сообщается, что в результате пожара ограничили движение машин по трассе А-149 в сторону Красной Поляны. Однако на движение электричек чрезвычайная ситуация никак не отразилась.
В Сочи загорелась электроподстанция: видео
Что касается причин пожара, то они пока не известны, их выясняют соответствующие службы.
Также не сообщается информация о том, были ли в результате возгорания пострадавшие или жертвы.
На укрощение огня понадобилось несколько часов: видео
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