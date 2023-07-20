Спершу повідомлялося, що займання сталося поблизу траси між Адлером та Червоною Поляною. Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали, пише 24 Канал.

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Електропідстанція горить "епічно”

Загорілася у Сочі, як повідомили у деяких телеграм-каналах, електропідстанція "Ахштир". За даними управління МНС з Краснодарського краю, загоряння трапилося на трансформаторній підстанції в Адлерському районі міста.

Трапилося це близько 11:30 ранку, через що до небес піднявся густий чорний дим. Деякі місцеві, характеризуючи пожежу, заявили, що горить "епічно".

"Бадьоренько горить" електропідстанція у Сочі: відео

На приборкання вогню відправилися екстрені служби. За даними ЗМІ з посиланням на ГУ МНС по краю, гасити пожежу відправили 24 особи та дев'ять одиниць техніки від РСНС, а також 13 осіб особового складу МНС Росії та чотири одиниці техніки. Вони змогли локалізувати вогонь о 12:40, а загасили лише через декілька годин після загоряння – о 14:10.

Також повідомляється, що внаслідок пожежі обмежили рух машин трасою А-149 у бік Червоної Поляни. Однак на рух електричок надзвичайна ситуація ніяк не вплинула.

У Сочі загорілася електропідстанція: відео

Щодо причин пожежі, то наразі вони не відомі, їх з'ясовують відповідні служби.

Також не повідомляється інформація про те, чи були внаслідок займання постраждалі чи жертви.

На приборкання вогню знадобилося декілька годин: відео

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