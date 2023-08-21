Огромные клубы дыма видели из всех районов: у порта в Волгограде вспыхнул мощный пожар
В российском Волгограде 21 августа вспыхнул мощный пожар. Клубы дыма видели в районе речного порта.
Об этом рассказали в ряде российских телеграмм-пабликов, сообщает 24 канал. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
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В Волгограде вспыхнул пожар
У речного порта Волгограда 21 августа вспыхнул мощный пожар. Местные сообщали об огромных клубах дыма, которые были видны из всех районов города.
С разных точек города были видны огромные клубы черного дыма в Ворошиловском районе. Они поднимались над берегом Волги,
– говорится в сообщении.
Смотрите видео пожара в Волгограде
Сначала пропагандисты заявляли, что горит склад в речном порту Волгограда. Однако впоследствии в МЧС России сообщили, что горела кровля здания на территории бывшего грузового порта. Сообщение о пожаре поступило в 15:12.
"Загорелась кровля заброшенного неэксплуатируемого здания на улице Степана Разина. Огонь на площади 400 квадратных метров тушат пожарные 20-й части. В 16:12 пожар удалось локализовать", – рассказали пожарные.
По словам российских пропагандистов, погибших и пострадавших в результате инцидента якобы нет. Причина пожара устанавливается.
Дым был виден из всех районов / Скриншоты с видео
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Пожары в России – привычное явление
- Утром 17 августа в Волгограде произошел пожар на металлургическом заводе "Красный Октябрь" площадью 50 квадратных метров. На территории предприятия загорелось трансформаторное масло.
- Следует отметить, что чрезвычайные события, возгорания, взрывы и масштабные пожары происходят как в приграничных областях России, так и в отдаленных регионах. В частности, в городе Раменское Московской области 13 августа вспыхнули склады. Огонь охватил 2700 квадратных метров.
- В свою очередь, 11 августа в Калуге загорелась электрическая подстанция. Населённые пункты, присоединенные к ней, остались без света.