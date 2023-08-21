Огромные клубы дыма видели из всех районов: у порта в Волгограде вспыхнул мощный пожар

В российском Волгограде 21 августа вспыхнул мощный пожар. Клубы дыма видели в районе речного порта.

Об этом рассказали в ряде российских телеграмм-пабликов, сообщает 24 канал. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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В Волгограде вспыхнул пожар

У речного порта Волгограда 21 августа вспыхнул мощный пожар. Местные сообщали об огромных клубах дыма, которые были видны из всех районов города.

С разных точек города были видны огромные клубы черного дыма в Ворошиловском районе. Они поднимались над берегом Волги,

– говорится в сообщении.

Смотрите видео пожара в Волгограде

Сначала пропагандисты заявляли, что горит склад в речном порту Волгограда. Однако впоследствии в МЧС России сообщили, что горела кровля здания на территории бывшего грузового порта. Сообщение о пожаре поступило в 15:12.

"Загорелась кровля заброшенного неэксплуатируемого здания на улице Степана Разина. Огонь на площади 400 квадратных метров тушат пожарные 20-й части. В 16:12 пожар удалось локализовать", – рассказали пожарные.

По словам российских пропагандистов, погибших и пострадавших в результате инцидента якобы нет. Причина пожара устанавливается.

Дым был виден из всех районов / Скриншоты с видео

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