Про це розповіли у низці російських телеграм-пабліків, повідомляє 24 Канал. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

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У Волгограді спалахнула пожежа

Біля річкового порту Волгограда 21 серпня спалахнула потужна пожежа. Місцеві повідомляли про величезні клуби диму, які було видно з усіх районів міста.

З різних точок міста було видно величезні клуби чорного диму у Ворошиловському районі. Вони здіймалися над берегом Волги,
– мовиться у повідомленні.

Дивіться відео пожежі у Волгограді

Спершу пропагандисти заявляли, що горить склад у річковому порту Волгограда. Проте згодом в МНС Росії повідомили, що горіла покрівля будівлі на території колишнього вантажного порту. Повідомлення про пожежу надійшло о 15:12.

"Займалася покрівля занедбаної будівлі, що не експлуатується, на вулиці Степана Разіна. Вогонь на площі 400 квадратних метрів гасять пожежники 20-ї частини. О 16:12 пожежу вдалося локалізувати", – розповіли пожежники.

За словами російських пропагандистів, загиблих і постраждалих внаслідок інциденту нібито немає. Причину пожежі наразі встановлюють.

Дим було видно з усіх районів / Скриншоти з відео

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Пожежі в Росії – звичне явище

  • Зранку 17 серпня у Волгограді сталася пожежа на металургійному заводі "Красний Октябрь" площею 50 квадратних метрів. На території підприємства зайнялась трансформаторна олива.
  • Варто зауважити, що надзвичайні події, займання, вибухи та масштабні пожежі стаються як у прикордонних областях Росії, так і у віддалених регіонах. Зокрема, у місті Раменське Московської області 13 серпня спалахнули склади. Вогонь охопив 2700 квадратних метрів.
  • Своєю чергою, 11 серпня в Калузі загорілася електрична підстанція. Населені пункти, приєднані до неї, залишилися без світла.