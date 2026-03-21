В Варшаве в пожаре погибли двое украинцев, еще один пострадал
Днем 21 марта в Варшаве произошел пожар в доме, где продолжались ремонтные работы. Среди погибших и пострадавших рабочих есть украинцы.
Об этом сообщает Rmf24 и Укринформ со ссылкой на полицию Варшавы.
Смотрите также В Чехии подожгли оборонный завод, сотрудничающий с Украиной и, вероятно, с Израилем
Какие подробности пожара в Варшаве?
По данным польской полиции и пожарных, пожар произошел в участке Урсинув. Огонь вспыхнул в здании, где располагался тир и продолжались ремонтные работы.
В результате пожара погибли четверо работников ремонтной бригады. Среди них – двое граждан Украины, уточнила полиция Варшавы.
Еще двух человек, в том числе украинца, госпитализировали. Один из них находится в тяжелом состоянии. Все жертвы и травмированные в возрасте более 40 лет.
Место пожара в Варшаве / Фото с X Miejski Reporter, PAP
Пожарные предполагают, что огонь также распространился на автобус, стоявший рядом с местом возгорания. Однако причины пожара пока устанавливаются.
Последствия последних пожаров в мире
Накануне произошел пожар на заводе в Чехии. По данным СМИ, там производили дроны для Украины и, вероятно, Израиля. Ответственность за теракт взяла на себя антиизраильская группа. Чешский премьер созвал экстренное заседание Совета государственной безопасности.
До этого в Южной Корее горел завод по производству автозапчастей. Одно из зданий сгорело полностью. В пожаре пострадали более 50 человек.
После удара по столице Кувейта загорелся небоскреб. В нем располагалась штаб-квартира Службы соцобеспечения.