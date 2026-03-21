Об этом сообщает Rmf24 и Укринформ со ссылкой на полицию Варшавы.

Смотрите также В Чехии подожгли оборонный завод, сотрудничающий с Украиной и, вероятно, с Израилем

Какие подробности пожара в Варшаве?

По данным польской полиции и пожарных, пожар произошел в участке Урсинув. Огонь вспыхнул в здании, где располагался тир и продолжались ремонтные работы.

В результате пожара погибли четверо работников ремонтной бригады. Среди них – двое граждан Украины, уточнила полиция Варшавы.

Еще двух человек, в том числе украинца, госпитализировали. Один из них находится в тяжелом состоянии. Все жертвы и травмированные в возрасте более 40 лет.

Место пожара в Варшаве / Фото с X Miejski Reporter, PAP

Пожарные предполагают, что огонь также распространился на автобус, стоявший рядом с местом возгорания. Однако причины пожара пока устанавливаются.

Последствия последних пожаров в мире