Про це повідомляє Rmf24 та Укрінформ з посиланням на поліцію Варшави.

Які подробиці пожежі у Варшаві?

За даними польської поліції та пожежників, пожежа сталась у дільниці Урсинув. Вогонь спалахнув у будівлі, де розташовувався тир і тривали ремонтні роботи.

Унаслідок пожежі загинули четверо працівників ремонтної бригади. Серед них – двоє громадян України, уточнила поліція Варшави.

Ще двох людей, в тому числі українця, госпіталізували. Один із них перебуває у тяжкому стані. Усі жертви та травмовані віком понад 40 років.

Місце пожежі у Варшаві / Фото з X Miejski Reporter, PAP

Пожежники припускають, що вогонь також поширився на автобус, що стояв поруч із місцем займання. Однак причини пожежі наразі встановлюють.

