Огонь тушили более 12 часов: в Вильнюсе произошел гигантский пожар
Источник:LRT.lt
В столице Литвы Вильнюсе вечером 27 марта произошел гигантский пожар. Огонь пожарные не могли обуздать более 12 часов.
Над всей литовской столицей распространился черный столб густого дыма. По предварительным данным, горела автомобильная свалка.
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В Вильнюсе был масштабный пожар на автосвалке
В литовском Пожарно-спасательном департаменте подтвердили журналистам, что масштабный огонь возник на улице Панерю 56 в Вильнюсе. По данным Вильнюсского самоуправления, площадь пожара составляет около 5 000 квадратных метров.
Сообщение о пожаре поступило в 18:32 по местному времени. По предварительным данным, пострадавших в результате огня нет, на месте происшествия работало 8 автоцистерн спасателей.
В Вильнюсе возник гигантский пожар на свалке / Фото LRT.lt
Директор по корпоративным вопросам группы "Литовские железные дороги" Александрас Зубряковас подтвердил, что пожар возник на территории железнодорожной компании Lietuvos Geležinkeliai, но не связан с ее инфраструктурой.
По этому адресу расположена автомобильная свалка, принадлежащая компании Ruvis. Опасность пожара для окружающих зданий и жителей местности на момент тушения огня была не понятна.
В Николаеве вспыхнул пожар после российского обстрела
- В Николаеве 27 марта в результате вражеского обстрела ракетами вспыхнул пожар. По информации Главного управления ГСЧС в регионе, огонь охватил трехэтажное здание, образовав очаг пожара площадью около 200 квадратных метров.
- Спасатели ГСЧС быстро отреагировали на чрезвычайную ситуацию и ликвидировали возгорание, предотвратив дальнейшее распространение пламени. По предварительным данным, оккупанты попали в промышленный объект города.
- Стоит отметить, что в результате ракетного удара со стороны врага в Николаеве пострадали восемь человек. Всем этим людям оперативно была оказана необходимая медицинская помощь.
- Кроме того, враг в тот же день также обстрелял Харьков из Белгородской области, повредив 14 домов. Удар был осуществлен новым российским снарядом УМПБ Д-30.
- В результате вражеского обстрела в городе пострадали по меньшей мере 19 человек. Среди них был также и ребенок, которому было всего лишь 3 месяца. Также пострадали от российского ракетного удара по Харькову еще 3 ребенка.