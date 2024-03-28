Огонь тушили более 12 часов: в Вильнюсе произошел гигантский пожар

В столице Литвы Вильнюсе вечером 27 марта произошел гигантский пожар. Огонь пожарные не могли обуздать более 12 часов.

Над всей литовской столицей распространился черный столб густого дыма. По предварительным данным, горела автомобильная свалка.

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В Вильнюсе был масштабный пожар на автосвалке

В литовском Пожарно-спасательном департаменте подтвердили журналистам, что масштабный огонь возник на улице Панерю 56 в Вильнюсе. По данным Вильнюсского самоуправления, площадь пожара составляет около 5 000 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило в 18:32 по местному времени. По предварительным данным, пострадавших в результате огня нет, на месте происшествия работало 8 автоцистерн спасателей.

В Вильнюсе возник гигантский пожар на свалке / Фото LRT.lt

Директор по корпоративным вопросам группы "Литовские железные дороги" Александрас Зубряковас подтвердил, что пожар возник на территории железнодорожной компании Lietuvos Geležinkeliai, но не связан с ее инфраструктурой.

По этому адресу расположена автомобильная свалка, принадлежащая компании Ruvis. Опасность пожара для окружающих зданий и жителей местности на момент тушения огня была не понятна.

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