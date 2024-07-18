В Вишневом в Киевской области был мощный пожар: что говорят о возгорании в ГСЧС
В Вишневом в Киевской области утром 18 июля зафиксировали пожар. Огонь видел весь город, а в небо поднялся большой столб черного дыма.
Сейчас огонь уже удалось потушить спасателям. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.
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Что известно о пожаре в Вишневом
В местных телеграм-каналах писали, что около 8 утра вспыхнул пожар в Вишневом на улице Василия Стуса. По предварительным данным, возгорание произошло на СТО.
В Вишневом в Киеве был пожар: смотрите видео
В сети также писали, что на место происшествия уже прибыли пожарные, которые начали тушить огонь. О причинах пожара пока ничего не известно.
СТО пылало в Киевской области: смотрите видео
В комментарии 24 Канала пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан рассказала, что по состоянию на 10 часов возгорание уже было ликвидировано.
Пожар сейчас уже ликвидирован. Для тушения огня привлекли 7 единиц техники, 32 единицы личного состава. Площадь пожара составляла 150 квадратных метров. Пострадавших в результате возгорания нет,
– отметила она.
Пожар в Киевской области потушили пожар на СТО: смотрите видео
К слову, ранее в Киеве произошел пожар в жилом комплексе "Республика" в Голосеевском районе. Там произошло возгорание утеплителя с распространением пламени на веранду многоэтажки на площади 70 квадратных метров. Огонь в конце концов удалось укротить спасателям.