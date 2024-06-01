Ночью на компрессорной станции возле Анапы был пожар: спутниковые фото

В ночь на 1 июня возле Анапы Краснодарского края России произошел пожар на компрессорной станции "Русская". Впоследствии были опубликованы спутниковые снимки.

Об этом сообщил мониторинговый телеграмм-канал "Крымский ветер", передает 24 Канал.

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Пожар в Анапе

Спутник зафиксировал два мощных очага возгорания на компрессорной станции. Ожидаемо, в официальных российских СМИ сообщений об этом не было.

Добрые беспилотники посетили? Или россияне снова курят в неположенных местах?

– намекает мониторинговая группа.

Стоит отметить, компрессорная станция "Русская" – это начало газопровода "Турецкий поток".

"Турецкий поток" – это международный газопровод, проходящий по дну Черного моря из Анапского района России в Турцию. Он является заменой отмененного проекта "Южного потока".

Спутниковые снимки компрессорной станции возле Анапы / Фото: "Крымский ветер"

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