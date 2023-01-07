Россияне остались без света: под Курском вспыхнула трансформаторная подстанция
В России и дня не проходит без пожара. В частности, вечером 7 января под Курском загорелась трансформаторная подстанция.
Об этом рассказали в ряде местных телеграмм-каналов, сообщает 24 Канал. По состоянию на 22:44 пожар еще пылал.
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В России горит трансформаторная подстанция
В поселке Моква, расположенном под Курском, вечером 7 января начался мощный пожар. Скорее всего, там загорелась трансформаторная подстанция.
В результате возгорания в Мокве и поселке 2-я Моква весь частный сектор остался без света и отопления. Сейчас на улице 22 градуса мороза.
По информации российских СМИ, пожар до сих пор не могут полностью потушить. Местные власти пока не предоставили более подробную информацию об этом инциденте.
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Кратко о последних пожарах в России
- Под Томском 4 января вспыхнул лагерь для мобилизованных. Предварительно известно, что там дотла выгорели три палатки. Причины пожара традиционно "неизвестны" и, конечно же, "никто не пострадал".
- В свою очередь, в первый день года в центре Москвы горело заведение "Тарас Бульба". Пожар был мощным и охватил почти 200 квадратных метров. Более того, возникло сильное задымление, поэтому из близлежащих домов эвакуировали жителей.
- Громко у врагов было и в новогоднюю ночь. В частности, в Омске раздался мощный взрыв возле железнодорожного полотна. Белгородскую область также посетил "хлопок", а на Ростовской АЭС вспыхнул трансформатор.