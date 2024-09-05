"Офигеть, что там творится": возле российской Тулы сильный пожар на заводе "Пластик"

В Тульской области страны-агрессора вечером 5 сентября произошел сильный пожар. Там загорелся завод "Пластик".

Об этом сообщают российские СМИ. Сейчас на месте происшествия работают пожарные, однако площадь возгорания только продолжает увеличиваться, передает 24 Канал.

Интересно В сети показали спутниковые фото нефтебазы в российском Пролетарске, которая пылала 16 дней

Что известно о пожаре на российском заводе "Пластик"

Российские пропагандисты отмечают, что в городе Узловая в Тульской области мощный пожар охватил цех, что строят на территории завода "Пластик". По предварительным данным, на предприятии площадь возгорания стремительно растет.

В России горит завод "Пластик": смотрите видео

Сообщение о пожаре поступило еще в 18:29, на место происшествия было направлено 8 пожарных расчетов и автолестница.

Сначала российские спасатели сообщали о возгорании на территории 1 тысяча квадратных метров, но впоследствии она увеличилась до – 2 тысяч.

На заводе в Тульской области площадь возгорания 2 тысячи квадратных метров: смотрите видео

Информации о причинах пожара, как и о пострадавших, пока нет. По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Тульской области Дмитрия Миляева на место выехал министр по региональной безопасности Сергей Косов.

Огромное пламя на заводе "Пластик": смотрите видео

По данным российского МЧС, на месте работают 50 специалистов и 18 единиц техники. Тушение затрудняет высокая пожарная нагрузка здания, внутри находятся бочки с моторным маслом.

Площадь пожара на "Пластике" только увеличивается: смотрите видео

Очевидцы, которые видели возгорание и огромный дым, рассказывали, что до того, как на "Пластике" произошел пожар, был огромный взрыв. Также из окон домов близких к заводу видели вспышки.

Обалдеть, что там творится? Вот это "Пластик". Вот это я понимаю,

– комментирует ситуацию россиянин.

Россиянин рассказывает о том, как видел вспышку возле "Пластика": смотрите видео

По предварительным данным, на месте происшествия в Тульской области обошлось без пострадавших. В каком состоянии сейчас завод "Пластик" – точно неизвестно.

Интересно, что, по данным российских СМИ, завод "Пластик" является крупнейшим поставщиком пластмассы по всей стране. На предприятии также действуют технологические линии по производству компонентов изделий для авто и машиностроения, средств индивидуальной защиты, а также готовых изделий бытового назначения.

К слову, 1 сентября огромный пожар охватил и Московский нефтеперерабатывающий завод. Россияне жаловались, что предприятие якобы атаковали дроны, а занятию присвоили наивысший ранг.