Пожар в Одессе на Троицкой: что произошло в колледже и вероятные причины

В Одессе на улице Троицкой вспыхнул масштабный пожар. Загорелся колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Погибла преподавательница, более 20 пострадавших, из них половина – студенты. Там не было отопления, поэтому, возможно, включили электрообогреватели.

Ситуацию с отоплением выяснят, об этом сказал глава Одесского городского совета Геннадий Труханов во время заседания исполкома, сообщает Укринформ.

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Городской голова общался во дворе колледжа с родителями. Они и рассказали ему, что в помещении не было отопления. Вероятно, были включены электрические приборы.

Будем выяснять, почему не было отопления, кто виноват, почему возник пожар,

– подчеркнул мэр Одессы.

Также Труханов поручил соответствующим службам оказать помощь пострадавшим.



Пожар в колледже на Троицкой в Одессе/ Источник: dumskaya.net

Пожар в одесском колледже: что случилось?

Возгорание возникло около 10 утра на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса, людей из здания эвакуировали.

Ориентировочная площадь пожара – 4000 метров квадратных, тогда его локализовали пожарные. По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые ученики прыгали на припаркованные машины с пятого этажа.



На место пожара приехало много скорых / источник: dumskaya.net

Шестиэтажный дом на углу улиц Пушкинской и Троицкой, где произошел пожар, считается памятником архитектуры, его построили в 1914 году. Сейчас там расположен ряд фирм и учреждений. Среди них – институт морской биологии, одесский филиал института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где и возник пожар.

Пострадали более 20 человек/ Источник: dumskaya.net

В больницы попали 22 человека. По данным местных СМИ, из них 9 несовершеннолетних студентов колледжа и 4 пожарных. Один студент и один пожарный – в тяжелом состоянии.

Сейчас уточняется место пребывания 2 студентов и 3 работников бухгалтерии заведения.

Жертвы: погибла преподавательница колледжа

В больнице умерла преподавательница Анна Бородюк, 1976 года рождения. В Министерстве образования и науки отреагировали на трагедию – выразили соболезнования семье погибшей и всем пострадавшим.

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Место пожара на Троицкой в Одессе/ Источник: dumskaya.net

Вероятные причины

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в колледже не было отопления, поэтому, возможно, включили электрообогреватели. Об этом городскому голове сказали родители студентов.

Будем выяснять, почему не было отопления, кто виноват, почему возник пожар,

– подчеркнул мэр Одессы.

Также Труханов поручил соответствующим службам оказать помощь пострадавшим.

Фото с места пожара в Одессе

Пожар в колледже в Одессе на Троицкой/ Источник: 24tv.ua

Пожар в одесском колледже на Троицкой: смотрите видео