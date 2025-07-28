В Греции свыше 40 градусов, в Турции за 50: в лесных пожарах погибли волонтеры
- В Греции и Турции зафиксировали рекордно высокие температуры, что повлекло лесные пожары.
- В Турции в результате аварии с водовозом погибли трое волонтеров, увеличивая количество жертв.
- Сухой жаркий воздух из Турции направляется на Украину, где ожидаются температуры до +40 градусов.
В Греции и Турции просто ад. В этих странах зафиксировали самую высокую температуру в истории. Там до сих пор бушуют лесные пожары, во время тушения которых погибли еще трое волонтеров.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНН.
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Какая ситуация в Греции и Турции
В центральной Греции 27 июля было +42,4 градуса. Пожарные работали в районе Пелопоннеса к западу от Афин, на островах Эвия, Китира и Крит. И если пожар в Центральной Македонии вблизи монастыря Святого Рафаила локализовали, то другой не могут потушить уже третий день.
В Турции четвертый день борются с пожаром в северной провинции Карабук. В Эскишехире 23 июля погибли 10 человек. К сожалению, из-за аварии с водовозом погибли еще трое волонтеров – таким образом, в Турции стало больше жертв.
Власти говорят, что эта неделя будет еще опаснее предыдущей.
В обеих странах эвакуируют людей, огонь подбирается к Афинам. Ситуация ухудшается из-за того, что вспыхивают новые пожары.
К слову, сухой жаркий воздух из Турции движется в Украину. В ряде областей в ближайшие дни будет до +40 градусов.