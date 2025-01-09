Масштабные лесные пожары в Лос-Анджелесе: Зеленский выразил поддержку американцам

В американском штате Калифорния с 8 января бушуют масштабные лесные пожары, которые уничтожают дома и заставляют людей эвакуироваться. Украинская сторона выражает поддержку США на фоне бедствий, которые нанесла непогода.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в соцсети Х, ранее известной как твитер. В результате масштабного пожара в Калифорнии сгорело уже более 2 тысяч домов.

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Что сказал Зеленский о пожарах в Калифорнии

Владимир Зеленский отметил, что сетью распространяются ужасные кадры разрушений, вызванных лесными пожарами в Калифорнии.

Желаем безопасности всем пострадавшим общинам и жителям, а также успеха пожарным и службам быстрого реагирования, которые отважно борются со смертоносным пламенем,

– написал президент.

Глава государства также от имени украинцев выразил поддержку нашим американским друзьям. Зеленский выразил надежду на скорейшее преодоление разрушительной стихии.

К слову, масштабные лесные пожары в Лос-Анджелесе уже добрались до Голливудских холмов. Десятки тысяч людей были эвакуированы, уже известно о 5 погибших.

Также в результате возгорания из своих домов были вынуждены эвакуироваться мировые звезды, такие как Шер, Леди Гага, Бейонсе, Дик Ван Дайк и тому подобное. Известно, что пожар не удалось локализовать, поэтому огонь еще может распространиться, а количество жертв – увеличиться.