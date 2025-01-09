Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Внаслідок масштабної пожежі у Каліфорнії згоріло вже понад 2 тисячі будинків.

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Що сказав Зеленський про пожежі у Каліфорнії

Володимир Зеленський наголосив, що мережею ширяться жахливі кадри руйнувань, спричинених лісовими пожежами в Каліфорнії.

Бажаємо безпеки всім постраждалим громадам і мешканцям, а також успіху пожежникам та службам швидкого реагування, які відважно борються зі смертоносним полум'ям,

– написав президент.

Глава держави також від імені українців висловив підтримку нашим американським друзям. Зеленський висловив сподівання на якнайшвидше подолання руйнівної стихії.

До слова, масштабні лісові пожежі у Лос-Анджелесі вже дісталися Голлівудських пагорбів. Десятки тисяч людей було евакуйовано, вже відомо про 5 загиблих.

Також внаслідок займання зі своїх будинків були змушені евакуюватися світові зірки, такі як Шер, Леді Гага, Бейонсе, Дік Ван Дайк тощо. Наразі відомо, що пожежу не вдалося локалізувати, тому вогонь ще може розповсюдитися, а кількість жертв – збільшитися.