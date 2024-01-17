"Песня льда и пламени": в России снова горела железная дорога, в ГУР рассказали детали

В трех областях России неизвестные сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге и других объектах, которые используются для логистики оккупационных российских войск.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что "движение сопротивления набирает обороты". Ведомство показало кадры с места происшествия.

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Инциденты, которые на видео, произошли в районах городов Саратов, Ярославль и Дзержинск Нижегородской области.

Неизвестные противники путинского режима сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге и других объектах, используемых для логистики оккупационных террористических войск,

– говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате поджогов движение на указанных железнодорожных участках центральной части России было парализовано.

"Так будет гореть и дальше, пока Кремль продолжает преступную войну против Украины", – заявили в ГУР.

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К слову, в британской разведке сообщали, что российские оккупанты используют железнодорожную сеть в своей логистике для перемещения живой силы и оружия, поэтому железная дорога является одной из главных целей для ударов со стороны Украины.

Инциденты на российской железной дороге