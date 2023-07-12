Россию накрыла пожарная ночь: на Сахалине – ввели особый режим, а в Курске – горит дом
Ночь 12 июля оказалась неспокойной для многих россиян. Масштабные пожары охватили Охинский район, Екатеринбург и Курск.
Есть ли пострадавшие или жертвы в результате пожаров – пока неизвестно. Об этом сообщили российские СМИ, информирует 24 Канал.
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Особый режим в Охинском районе
По данным росСМИ, был введен особый противопожарный режим в Охинском районе на севере Сахалина.
Отмечается, что Охинский городской округ занимает саму северную территорию Сахалина, принадлежит к районам Крайнего Севера. В районе проживает около 22 тысяч человек.
В Екатеринбурге – пожар возле ЛЭП
Ночью также был локализован пожар рядом с ЛЭП в Екатеринбурге на 1,5 тысячи квадратных метров.
Позже оказалось, что там горели деревянные поддоны и строительные бытовки на 1 300 квадратных метрах. Тушение пожара осложняется тем, что рядом расположена ЛЭП.
Пожар в Екатеринбурге / фото росСМИ
В Курске пожар охватил дом
В российском Курске на Магистральном произошел пожар. По предварительным данным, горит жилой дом. Подробности пока неизвестны.
Масштабные пожары атакуют Россию: последние новости
- Недавно в российском городе Великом Новгороде произошел мощный пожар на ТЭЦ. Огонь охватил территорию на площади 2300 квадратных километров. Как оказалось, пожар возник на Лужской ТЭЦ. Была угроза опрокидывания огня на соседние здания.
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