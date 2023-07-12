Россию накрыла пожарная ночь: на Сахалине – ввели особый режим, а в Курске – горит дом

Ночь 12 июля оказалась неспокойной для многих россиян. Масштабные пожары охватили Охинский район, Екатеринбург и Курск.

Есть ли пострадавшие или жертвы в результате пожаров – пока неизвестно. Об этом сообщили российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Особый режим в Охинском районе

По данным росСМИ, был введен особый противопожарный режим в Охинском районе на севере Сахалина.

Отмечается, что Охинский городской округ занимает саму северную территорию Сахалина, принадлежит к районам Крайнего Севера. В районе проживает около 22 тысяч человек.

В Екатеринбурге – пожар возле ЛЭП

Ночью также был локализован пожар рядом с ЛЭП в Екатеринбурге на 1,5 тысячи квадратных метров.

Позже оказалось, что там горели деревянные поддоны и строительные бытовки на 1 300 квадратных метрах. Тушение пожара осложняется тем, что рядом расположена ЛЭП.



Пожар в Екатеринбурге / фото росСМИ

В Курске пожар охватил дом

В российском Курске на Магистральном произошел пожар. По предварительным данным, горит жилой дом. Подробности пока неизвестны.



Пожар в Курске / фото росСМИ

Масштабные пожары атакуют Россию: последние новости