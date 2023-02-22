Статистика пожаров в России очень выросла, – Буданов рассказал, случайно ли это

В России идет сезон пожаров. Без огня не обходится почти каждый день. Кирилл Буданов ответил, это случайность.

Глава ГУР Минобороны рассказал, что деньги творят чудеса. Украине на территории России помогают не только украинцы.

Обратите внимание Буданов назвал топ-5 источников, которыми пользуется разведка

Многое из этого не случайность. Постоянно что-то горит. Сигнализационная аппаратура на железных дорогах, она горит каждый день несколько раз, на разных магистралях постоянно на 2 – 3 часа, иногда на 5 – 6 часов, приостанавливается по всему участку движение. Понятно, что она не просто так горит,

– заявил Буданов.

В России идет сезон пожаров и взрывов. "Хлопок" гуляет в разных областях страны-террористки. В частности, недавно посетила Курскую область

Ранее Буданов заявил, что в России есть люди, которые действительно работают на Украину. Они рушат иллюзию безопасности, в которой пытаются жить граждане страны-террористки.

Буданов анонсировал, что проблемы в России не завершатся, пока не восстановят территориальную целостность Украины. Кремлю стоит опасаться, ведь есть люди, уже понимающие, что Россия должна быть другой.