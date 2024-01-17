Россияне еще не представляют с чем столкнулись, – Тизенгаузен о пожарах в России
Несмотря на зиму, в России очень жарко. Все из-за пожаров, которые часто возникают в разных городах страны-террориста.
Такие события – только начало. О чем в разговоре с 24 Каналом отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Это только начало
Неизвестные в трех областях России сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге и других объектах, используемых россиянами для логистики своих оккупационных войск. По сообщению, такое произошло уже не впервые. Между тем в ГУР отметили, что "движение сопротивления набирает обороты".
"Решили не церемониться с россиянами. Украинцы всегда были сильны в партизанской войне. Поэтому россияне не представляют с чем они столкнулись. Будут гореть шкафы, сходить с путей поезда, будут подрываться важные предприятия оборонного комплекса, гореть самолеты. Все это будет и это только начало", – прокомментировал последние события Тизенгаузен.
17 января в городе Шахты Ростовской области произошел пожар на полиэфирном заводе. Очевидцы успели зафиксировать момент мощного взрыва и процесса горения. По их словам, перед взрывом на завод "что-то прилетело". Предварительно известно об 11 пострадавших.
Один из российских пропагандистов заявил, что завод атаковали ВСУ, но впоследствии он "дал заднюю" своим словам. В Москве же говорят о вспышке в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек.
"Это только начало. Победные реляции от россиян мы услышим, но в последнее время я мониторю их телеграмм-каналы и там совсем не победные настроения", – добавил политтехнолог.
Где еще горело в России: последние новости
- 13 января стало известно о пожаре в Санкт-Петербурге. Там загорелся склад интернет-магазина площадью более 100 000 квадратов.
- 8 января на станции Сан-Донато, расположенной в российском Нижнем Тагиле произошел "хлопок". Взорвалось на железнодорожных путях. Возле этой станции расположена нефтебаза.
- В последние месяцы пожары накрыли российских производителей металлов. Одна из последних вспыхнула на еще не запущенном заводе "Удокан" на Забайкалье.