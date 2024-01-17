Россияне еще не представляют с чем столкнулись, – Тизенгаузен о пожарах в России

Несмотря на зиму, в России очень жарко. Все из-за пожаров, которые часто возникают в разных городах страны-террориста.

Такие события – только начало. О чем в разговоре с 24 Каналом отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Читайте также Террористы – в огне: в России за год количество пожаров выросло на 125%

Это только начало

Неизвестные в трех областях России сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге и других объектах, используемых россиянами для логистики своих оккупационных войск. По сообщению, такое произошло уже не впервые. Между тем в ГУР отметили, что "движение сопротивления набирает обороты".

"Решили не церемониться с россиянами. Украинцы всегда были сильны в партизанской войне. Поэтому россияне не представляют с чем они столкнулись. Будут гореть шкафы, сходить с путей поезда, будут подрываться важные предприятия оборонного комплекса, гореть самолеты. Все это будет и это только начало", – прокомментировал последние события Тизенгаузен.

17 января в городе Шахты Ростовской области произошел пожар на полиэфирном заводе. Очевидцы успели зафиксировать момент мощного взрыва и процесса горения. По их словам, перед взрывом на завод "что-то прилетело". Предварительно известно об 11 пострадавших.

Один из российских пропагандистов заявил, что завод атаковали ВСУ, но впоследствии он "дал заднюю" своим словам. В Москве же говорят о вспышке в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек.

"Это только начало. Победные реляции от россиян мы услышим, но в последнее время я мониторю их телеграмм-каналы и там совсем не победные настроения", – добавил политтехнолог.

Где еще горело в России: последние новости