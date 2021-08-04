Огонь от лесных пожаров в Турции перекинулся на тепловую электростанцию: видео
4 августа 2021 , 23:34Читати новину українською
Источник:Интерфакс
В Турции до сих пор бушуют лесные пожары. В городе Миляс, расположенном в провинции Мугла, огонь приблизился к тепловой электростанции.
Работников электростанции эвакуировали. В городе слышны сирены.
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Огонь не могут взять под контроль
Мэр города Мухаммед Токат отметил, что возгорание не поддается контролю и достигло критической точки.
В сети публикуют страшные видео пожара.
Пожары в Турции: что известно
- Турецкие леса горят уже около недели. Огонь быстро распространялся из-за жары и сильного ветра.
- Украина 30 июля направила 2 экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения в составе 14 человек. Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах.
- Также турецкая власть ввела запрет на посещение лесных массивов. Дело в том, что в результате бедствия погибли 8 человек, более 2 сотен – пострадали.
- Огонь добрался и до гостиниц. Некоторые туристы были вынуждены ночевать на пляжах, некоторых эвакуировали.
- Теперь ситуация стабильная. Почти все пожары спасателя удалось локализовать. Власти Турции заявили, что взяли под контроль 146 из 154 возгораний.
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