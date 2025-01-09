Более двух тысяч домов сгорели дотла: в Калифорнии продолжаются масштабные лесные пожары

В Калифорнии в среду, 8 января, вспыхнули многочисленные лесные пожары. Сгорело множество элитных имений на побережье, а тысячи людей были вынуждены эвакуироваться.

Один из пожаров начался около 10:30 утра во вторник и сжег тысячи гектаров вокруг Санта-Моники и Малибу. О главных событиях и последствиях лесных пожаров читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о пожарах в Калифорнии

Около 6:30 вечером 8 января в Альтадене вблизи Пасадены вспыхнул пожар, который охватил более 10 тысяч акров. Впоследствии несколько меньшее пламя вспыхнуло в Сильмире в долине Сан-Фернандо на северо-востоке от Лос-Анджелеса. Огонь охватил около 500 акров.

Причины пожаров пока выясняют, однако, мощные ветры Санта-Ана вызывают быстрое распространение пламени. В обновленном отчете Cal Fire говорят, что сочетание низкой влажности, сухого топлива и переменных ветров значительно повысило распространение огня. Всего известно о пяти масштабных пожарах, которые охватывают более 29 тысяч акров территории.

Пожары в Калифорнии / Фото The New York Times

Отметим, что еще до начала пожаров Национальная метеорологическая служба объявила высокий уровень тревоги и предупредила об экстремальных погодных условиях для большей части округа Лос-Анджелес. В офисе метеорологической службы города заявили, что в течение недели порывы ветра могут достигать 100 миль в час, что повлечет "экстремальное поведение пожара".

Какие последствия повлекли пожары

По меньшей мере 130 тысяч жителей получили распоряжение об эвакуации из-за лесных пожаров в округе Лос-Анджелес. Из-за нового пожара на Голливудских холмах сгорело более 2000 сооружений.

В Санта-Монике ввели комендантский час в районах, откуда призывают эвакуироваться из-за риска пожара в Палисейдс. Он будет действовать от заката до восхода солнца.

Отметим, что пламя в Палисейдс, площадью 15 тысяч акров, является одним из крупнейших. По данным пожарной службы штата Cal Fire, оно уничтожило уже более 1000 зданий, что делает пожар самым разрушительным в истории Лос-Анджелеса.

Пожары в Калифорнии: видео AP

Опасная погода в Южной Калифорнии будет сохраняться до вечера пятницы. Чрезвычайная метеорологическая служба сообщила, что 8 января порывы ветра уменьшились. Однако впоследствии синоптики заявили, что погодные условия составляют "особо опасную ситуацию".

Для ликвидации пожаров привлекли более 7500 пожарных и сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям.



Масштабы пожара в Калифорнии / Скриншот карты OpenStreetMap

Что известно о пожаре на Голливудских холмах

Пожар на Голливудских холмах вспыхнул вечером 8 января, в центральной части Лос-Анджелеса, который ассоциируется с американскими звездами киноиндустрии. Спасатели призвали людей эвакуироваться из-за опасности от пожара, охватившего 60 акров.

Пламя пылало среди пешеходных троп и уединенных особняков. Пожарным Лос-Анджелеса удалось достичь значительных успехов в ликвидации пожара. В комментарии The Times один из них назвал чудом то, что там не горит ни один дом.

Однако огонь успел разрушить дома американских звезд. В частности, актер и комик Билли Кристал и его жена Дженис подтвердили, что их дом сгорел во время одного из пожаров.

Помещение киноактрисы Пэрис Хилтон в Малибу также "сгорело дотла". Пострадали и дома композитора Дайан Уоррен и звезд сериала "Холмы" Спенсера Пратта и Хайди Монтег.

Кроме этого, из-за масштабных лесных пожаров в Голливуде перенесли объявление номинантов Оскара.