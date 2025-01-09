Сын Трампа обвинил Украину в лесных пожарах в Калифорнии: какова его версия

В штате Калифорния бушуют масштабные лесные пожары, из-за чего в регионе объявили режим стихийного бедствия. Тем временем сын Трампа нашел способ, как обвинить Украину в этом.

Свою версию Дональд Трамп-младший опубликовал в соцсети Х, передает 24 Канал. И он не единственный кто приплел Украину к трагедии США.

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Пожарная служба Лос-Анджелеса передала свою технику Украине

Еще в марте 2022 года лос-анджелесские пожарные передали свою избыточную технику Украине. Именно из-за этого, по мнению сына Трампа, нельзя потушить масштабные возгорания.

"О, конечно, пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала много своих запасов Украине", – написал он на своей странице в X.

Не только он такого мнения. Первыми скриншоты о переданной помощи опубликовал бывший инвестиционный банкир Джон ЛеФевр.

К слову Илон Маск, которому принадлежит X, также сделал репост сообщения Трампа-младшего.

Напомним что сейчас из-за масштабных пожаров без электроснабжения осталось 1,5 миллиона жителей штата. Уже было эвакуировано по меньшей мере 70 тысяч человек. Известно, что стихийное бедствие унесло жизни по меньшей мере пяти человек.

Пожары охватили уже 10 тысяч гектаров и уничтожили более 1 000 зданий.

Убытки могут достичь 57 миллиардов долларов.