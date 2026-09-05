Пожары в разных районах города: враг совершает атаку против Запорожья

Россия продолжает терроризировать украинские города. В субботу, 5 сентября, враг нанёс удар по Запорожью. Россия продолжает терроризировать украинские города. В субботу, 5 сентября, враг нанёс удар по Запорожью.

Об этом написал бывший глава местной ОВА Иван Федоров.

Что известно о последствиях атаки?

В 02:40 ночи в Запорожском районе объявили воздушную тревогу. Утром 5 сентября Россия нанесла удар по Запорожью.

В результате вражеского обстрела был разрушен частный дом. Российские беспилотники нанесли удары по автостоянке и нежилым зданиям.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Кроме того, в ночь на 5 сентября российские военные атаковали Каменское в Днепропетровской области. В результате вражеского удара есть погибшие и пострадавшие.