5 сентября, 08:20
Обновлено - 09:17, 5 сентября
Пожары в разных районах города: враг совершает атаку против Запорожья
Россия продолжает терроризировать украинские города. В субботу, 5 сентября, враг нанёс удар по Запорожью. Россия продолжает терроризировать украинские города. В субботу, 5 сентября, враг нанёс удар по Запорожью.
Об этом написал бывший глава местной ОВА Иван Федоров.
Что известно о последствиях атаки?
В 02:40 ночи в Запорожском районе объявили воздушную тревогу. Утром 5 сентября Россия нанесла удар по Запорожью.
В результате вражеского обстрела был разрушен частный дом. Российские беспилотники нанесли удары по автостоянке и нежилым зданиям.
На данный момент информации о пострадавших нет.
Кроме того, в ночь на 5 сентября российские военные атаковали Каменское в Днепропетровской области. В результате вражеского удара есть погибшие и пострадавшие.