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5 сентября, 08:20
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Обновлено - 09:17, 5 сентября

Пожары в разных районах города: враг совершает атаку против Запорожья

Даниил Жоров

Россия продолжает терроризировать украинские города. В субботу, 5 сентября, враг нанёс удар по Запорожью. Россия продолжает терроризировать украинские города. В субботу, 5 сентября, враг нанёс удар по Запорожью.

Об этом написал бывший глава местной ОВА Иван Федоров

Что известно о последствиях атаки? 

В 02:40 ночи в Запорожском районе объявили воздушную тревогу. Утром 5 сентября Россия нанесла удар по Запорожью. 

В результате вражеского обстрела был разрушен частный дом. Российские беспилотники нанесли удары по автостоянке и нежилым зданиям. 

На данный момент информации о пострадавших нет.

Кроме того, в ночь на 5 сентября российские военные атаковали Каменское в Днепропетровской области. В результате вражеского удара есть погибшие и пострадавшие.

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Война России с Украиной Новости Запорожья