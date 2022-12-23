Пылало не только в Москве: в Саратовской области горел военкомат

В России чуть ли не каждый день что-то пылает. В пятницу, 23 декабря, в Москве загорелась военная часть, а в Саратовской области – военкомат.

По информации российских СМИ, в Саратовской области неизвестные совершили пожар. Огонь охватил здание военного комиссариата в селе Ивантеевка по улице Кооперативной, информирует 24 канал.

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Сгорел кабинет дежурного

Как сообщают, неизвестные пытались поджечь кабинет дежурного. Правоохранители нашли там пластиковую бутылку с остатками бензина и, вероятно, мастила.

В Саратовской области горел военкомат / Фото росСМИ

Пожар удалось погасить до того, как он перешел на другие помещения, но кабинет сильно пострадал от огня. Полиция ищет поджигателей.

Неизвестные пытались поджечь кабинет дежурного / Фото росСМИ

В Москве горела воинская часть

Интересно, что утром в тот же день в столице России загорелась воинская часть. По предварительным данным, огонь вспыхнул в гаражных боксах, расположенных на территории части в московском Восточном административном округе.

По имеющейся информации, площадь пожара составила около 200 квадратных метров. К тушению пришлось привлечь около десятка пожарных бригад. Как известно, пострадавших нет.

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