Пожелали новых высот: ОПЗЖ поздравили путинскую партию с победой на выборах
Источник:ОПЗЖ
Представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" решили поздравить путинскую партию с победой на выборах в Госдуму России. Поздравления разместили на официальном сайте политсилы.
Приветствие наполнено нахваливанием партии. В ОПЗЖ считают, что "Единая Россия" служит интересам россиян.
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Более того, депутаты от ОПЗЖ надеются на сотрудничество с путинской партией. Несмотря на 7 год войны, политики говорят о восстановлении "добрососедских отношений между странами" и экономическом сотрудничестве.
Желаем народным избранникам от вашей политической силы мудрости, вдохновения, профессионализма, чтобы продолжить строить процветающее, успешное государство на уже заложенном прочном фундаменте, вести Россию к новым целям и высотам,
– сказали нардепы от ОПЗЖ.
Что надо знать о выборах в Госдуму
- Выборы в Госдуму России продолжались с 17 по 19 сентября 2021 года.
- Оккупанты решили незаконно приобщить к голосованию украинцев, живущих на Донбассе и в Крыму.
- Людей из Донецкой и Луганской областей массово вывозили автобусами в Ростовскую область.
- Российские паспорта они получили прямо у участков. За голосование их "благодарили" едой.
- Победила на выборах партия Владимира Путина "Единая Россия" – 49,82% голосов.
- Ряд стран заявили, что не признают результаты выборов на оккупированных территориях Украины. Например, поддержку выразили США, Великобритания и Польша.