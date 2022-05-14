Пожелание одно – чтобы дождь смыл московскую нечисть, – Братчук

Утром 14 мая в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Благодаря силам противовоздушной обороны – все было спокойно, а сигнал об опасности длился недолго.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Вчера, 13 мая, Одесскую область накрыло сильное ненастье.

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В Одесской области был гром, молния и дождь. На это активно реагировали сами одесситы.

Пожелания были одни – чтобы этот дождь как можно скорее смыл всю московскую нечисть, мерзость, которая есть на нашей земле,

– объяснил Братчук.

Он убежден, что как титанически сложно сейчас бы ни было, мы непременно удержимся. Путь к победе сложен, но украинцы непременно его пройдут.

Как прошла ночь в Одесской области

По словам представителя Одесской ОВА, ночь на 14 мая в Одесской области прошла спокойно. Враг не производил обстрелов по области.

Впрочем, как подчеркнул Сергей Братчук, во время войны это настораживает. Есть информация от украинской разведки, что российские оккупанты стягивают технику и пытаются приближаться к Одессе.

Уверен, что у Вооруженных Сил Украины есть достойный ответ,

– резюмировал спикер Одесской ОВА.

Сергей Братчук о ситуации в Одесской области: смотрите видео

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