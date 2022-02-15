Пожилая защитница Мариуполя с автоматом в руках стала звездой мировых СМИ

Пожилая жительница Мариуполя Валентина Константиновская готовится к встрече врага. В частности женщина училась военной дисциплине для гражданского населения.

Активисты написали, что женщина русскоязычная и с 2014 года помогает армии и добровольцам. Об Украине написали иностранные СМИ.

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Пожилая женщина, которая училась обороне, стала звездой иностранных СМИ

Вчера (речь идет о 13 февраля – 24 канале) наша Валентина Константиновская рванула не только украинский фейсбук, но и мировую ведущую Quality прессу,

– написала Елена Золотарева.

Активистка отметила, что "в придачу подожгла у Скабеевой (речь идет о российской пропагандистке Ольге Скабаевой – 24 канал)". Золотарева написала, мол, если пожилая мариупольская женщина готовится к встрече врага, то другим уж точно стыдно паниковать.



Пани Елена училась пользоваться оружием / Фото из Фейсбука Averyanov Valery

"А за границей точно "прифигели" от дамы с прической, маникюром и одеждой в стиле королевы Елизаветы, которая не жалуется и держится за поясницу, а улыбается, изучая, что ей делать с оружием", – подытожила активистка.

Женщина с 2014 года помогает ВСУ

Валерий Аверьянов, организатор медцентра Dr.Verum написал в фейсбуке, что он имеет честь быть знакомым с этой невероятной женщиной.

Валентина с начала войны, с 2014 года, системно помогает украинской армии и добровольцам, – сотни маскировочных сеток, кикимор, чехлы на минометы и артиллерию, – это и многое другое она сделала своими руками!

– написал Аверьянов.

Организатор медцентра отметил, что Валентина Константиновская – сильный и надежный боец, с которым можно идти в разведку. По данным СМИ, женщине 79 лет.

Также пользователи в сети написали:

"Валентина одним своим присутствием убила всю российскую пропаганду";

"дай Бог здоровья этой женщине";

"гордимся нашими украиночками!";

"О, Валентина! Она очень крутая женщина";

"Спасибо! В единстве наша сила".



Украинка из Мариуполя поразила иностранные СМИ / Фото из фейсбука Алексея Гаруда

Предварительно известно, что об украинке написали издания: The Times, The Daily Telegraph, Euronews, iROZHLAS, Idependent, Daily Mail, Fanpage, UDN, Khan, Rasmei Kampuchea Daily.

Вероятна угроза нового нападения со стороны России на Украину

Россия с октября 2021 года стягивает войска к границе с Украиной.

СМИ написали, что новое нападение возможно 16 февраля. Однако Алексей Данилов эту информацию опроверг.

Владимир Зеленский подписал указ об объявлении 16 февраля Днем единения.

14 февраля глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что с 14 по 19 февраля правоохранители будут работать в усиленном режиме. Это означает, что на улицах увеличат количество патрулей, откроют дополнительные ситуационные центры, а объекты критической инфраструктуры и органов власти возьмут под охрану.

15 февраля Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация с безопасностью напряженная, но полностью контролируемая. Глава МИД заявил, что Украине действительно удалось вместе с партнерами сдержать Россию от любого дальнейшего обострения.

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Текст публикации Елены Золотаревой

Вчера наша Валентина Константиновская рванула не только украинский фейсбук, но и мировую ведущую Quality прессу. А потом в придачу подожгла у Скабеевой. Ну, про Скабееву и так понятно, зарабатывает человечишка.

О нас тоже все понятно, потому что если пожилая мариупольская женщина готовится к встрече врага, то другим уж точно стыдно паниковать.

А за рубежом "стопудово прифигели" от дамы с прической, маникюром и одеждой в стиле королевы Елизаветы, которая не жалуется и держится за поясницу, а улыбается, изучая, что ей делать с оружием.

Звездой первых полос известных изданий стал человек, которых очень много среди ваших знакомых, если вы из активной среды в 2014 – 2022 годах.

Это те, что всегда в тени публичных волонтеров, которые тащили на передок то, что наплели, навязали, напекли вот такие пчелки.

Которые очень часто смущаются, когда их называют волонтерами: "Да мы же не волонтеры, мы так, не настоящие, настоящие те, что ездят".

Вы сами, самые настоящие, благодарю вас!

Глядя на вас вчера, пани Валентина, я вспомнила, почему сама стала волонтером.

Не потому, что я думала, что именно моя вода, мешки или пленка спасут наших военных или остановят наступление.

А потому, что мне было нужно действовать, а не просто сидеть, сложа лапки, и ждать, когда за меня все решат и сделают.