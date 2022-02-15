Пожилая защитница Мариуполя с автоматом в руках стала звездой мировых СМИ
Источник:фейсбук Елены Золотаревой
Пожилая жительница Мариуполя Валентина Константиновская готовится к встрече врага. В частности женщина училась военной дисциплине для гражданского населения.
Активисты написали, что женщина русскоязычная и с 2014 года помогает армии и добровольцам. Об Украине написали иностранные СМИ.
Заметьте В МИД России цинично заявили, что "15 февраля войдет в историю как день провала пропаганды Запада"
Пожилая женщина, которая училась обороне, стала звездой иностранных СМИ
Вчера (речь идет о 13 февраля – 24 канале) наша Валентина Константиновская рванула не только украинский фейсбук, но и мировую ведущую Quality прессу,
– написала Елена Золотарева.
Активистка отметила, что "в придачу подожгла у Скабеевой (речь идет о российской пропагандистке Ольге Скабаевой – 24 канал)". Золотарева написала, мол, если пожилая мариупольская женщина готовится к встрече врага, то другим уж точно стыдно паниковать.
Пани Елена училась пользоваться оружием / Фото из Фейсбука Averyanov Valery
"А за границей точно "прифигели" от дамы с прической, маникюром и одеждой в стиле королевы Елизаветы, которая не жалуется и держится за поясницу, а улыбается, изучая, что ей делать с оружием", – подытожила активистка.
Женщина с 2014 года помогает ВСУ
Валерий Аверьянов, организатор медцентра Dr.Verum написал в фейсбуке, что он имеет честь быть знакомым с этой невероятной женщиной.
Валентина с начала войны, с 2014 года, системно помогает украинской армии и добровольцам, – сотни маскировочных сеток, кикимор, чехлы на минометы и артиллерию, – это и многое другое она сделала своими руками!
– написал Аверьянов.
Организатор медцентра отметил, что Валентина Константиновская – сильный и надежный боец, с которым можно идти в разведку. По данным СМИ, женщине 79 лет.
Также пользователи в сети написали:
- "Валентина одним своим присутствием убила всю российскую пропаганду";
- "дай Бог здоровья этой женщине";
- "гордимся нашими украиночками!";
- "О, Валентина! Она очень крутая женщина";
- "Спасибо! В единстве наша сила".
Украинка из Мариуполя поразила иностранные СМИ / Фото из фейсбука Алексея Гаруда
Предварительно известно, что об украинке написали издания: The Times, The Daily Telegraph, Euronews, iROZHLAS, Idependent, Daily Mail, Fanpage, UDN, Khan, Rasmei Kampuchea Daily.
Вероятна угроза нового нападения со стороны России на Украину
- Россия с октября 2021 года стягивает войска к границе с Украиной.
- СМИ написали, что новое нападение возможно 16 февраля. Однако Алексей Данилов эту информацию опроверг.
- Владимир Зеленский подписал указ об объявлении 16 февраля Днем единения.
- 14 февраля глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что с 14 по 19 февраля правоохранители будут работать в усиленном режиме. Это означает, что на улицах увеличат количество патрулей, откроют дополнительные ситуационные центры, а объекты критической инфраструктуры и органов власти возьмут под охрану.
- 15 февраля Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация с безопасностью напряженная, но полностью контролируемая. Глава МИД заявил, что Украине действительно удалось вместе с партнерами сдержать Россию от любого дальнейшего обострения.
Россия может взорвать Крымский мост, чтобы начать новую агрессию против Украины, – InformNapalm – смотрите видео
Текст публикации Елены Золотаревой
Вчера наша Валентина Константиновская рванула не только украинский фейсбук, но и мировую ведущую Quality прессу. А потом в придачу подожгла у Скабеевой. Ну, про Скабееву и так понятно, зарабатывает человечишка.
О нас тоже все понятно, потому что если пожилая мариупольская женщина готовится к встрече врага, то другим уж точно стыдно паниковать.
А за рубежом "стопудово прифигели" от дамы с прической, маникюром и одеждой в стиле королевы Елизаветы, которая не жалуется и держится за поясницу, а улыбается, изучая, что ей делать с оружием.
Звездой первых полос известных изданий стал человек, которых очень много среди ваших знакомых, если вы из активной среды в 2014 – 2022 годах.
Это те, что всегда в тени публичных волонтеров, которые тащили на передок то, что наплели, навязали, напекли вот такие пчелки.
Которые очень часто смущаются, когда их называют волонтерами: "Да мы же не волонтеры, мы так, не настоящие, настоящие те, что ездят".
Вы сами, самые настоящие, благодарю вас!
Глядя на вас вчера, пани Валентина, я вспомнила, почему сама стала волонтером.
Не потому, что я думала, что именно моя вода, мешки или пленка спасут наших военных или остановят наступление.
А потому, что мне было нужно действовать, а не просто сидеть, сложа лапки, и ждать, когда за меня все решат и сделают.