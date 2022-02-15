Активісти написали, що жінка російськомовна та з 2014 року допомагає армії та добровольцям. Про українку написали іноземні ЗМІ.
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Літня жінка, яка навчалась обороні, стала зіркою іноземних ЗМІ
Вчора (мовиться про 13 лютого – 24 канал) наша Валентина Константиновська "рванула" не тільки український фейсбук, а й світову провідну Quality пресу,
– написала Олена Золотарьова.
Активістка відзначила, що "на додачу підпалила у Скабєєвої (мовиться про російську пропагандистку Ольну Скабаєву – 24 канал)". Золотарьова написала, мовляв, якщо літня маріупольська жінка готується до зустрічі ворога, то іншим вже точно соромно панікувати.
Пані Олена вчилась користуватись зброєю / Фото з фейсбуку Averyanov Valery
"А за кордоном точно "прифігіли" від дами з зачіскою, манікюром і одягом в стилі королеви Єлизавети, яка не бідкається і тримається за поперек, а посміхається, вивчаючи, що їй робити зі зброєю", – підсумувала активістка.
Жінка з 2014 року допомагає ЗСУ
Валерій Авер'янов, організатор медцентру Dr.Verum написав у фейсбуці, що він має честь бути знайомим з цією неймовірною жінкою.
Пані Валентина з початку війни, з 2014 року, системно допомогає української армії та добровольцям, – сотні маскувальних сіток, кікімор, чохли на міномети та артилерію, – це та багато іншого зробила вона своїми руками!
– написав Авер'янов.
Організатор медцентру відзначив, що Валентина Константиновська – сильний та надійний боєць, з яким можна йти у розвідку. За даними ЗМІ, жінці 79 років.
Також користувачі у мережі написали, що:
- "пані Валентина однією своєю присутністю вбила всю російську пропаганду";
- "дай Боже здоров'я цій жінці";
- "пишаємося нашими україночками!";
- "О, пані Валентина! Вона дуже крутезна жінка";
- "Дякуємо! В єдності наша сила".
Українка з Маріуполя вразила іноземні ЗМІ / Фото з фейсбуку Олексія Гаруда
Попередньо відомо, що про українку написали видання: The Times, The Daily Telegraph, Euronews, iROZHLAS, Idependent, Daily Mail, Fanpage, UDN, Khan, Rasmei Kampuchea Daily.
Ймовірна загроза нового нападу зі сторони Росії на Україну
- Росія з жовтня 2021 року стягує війська до кордону з Україною.
- ЗМІ написали, що новий напад можливий 16 лютого. Проте Олексій Данілов цю інформацію спростував.
- Володимир Зеленський підписав указ про оголошення 16 лютого Днем єднання.
- 14 лютого глава Нацполіції Ігор Клименко заявив, що з 14 по 19 лютого правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі. Це означає, що на вулицях збільшать кількість патрулів, відкриють додаткові ситуаційні центри, а об'єкти критичної інфраструктури та органів влади візьмуть під охорону.
- 15 лютого Дмитро Кулеба заявив, що ситуація з безпекою напружена, але повністю контрольована. Очільник МЗС заявив, що Україні дійсно вдалося разом із партнерами стримати Росію від будь-якого подальшого загострення.
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Текст публікації Олени Золотарьової
Вчора наша Валентина Константиновская рванула не тільки український фейсбук, а і світову провідну Quality пресу. А потім на додачу підпалила у Скабєєвої. Ну, про Скабєєву і так зрозуміло, заробляє людинка.
Про нас теж все зрозуміло, бо якщо літня маріупольська жінка готується до зустрічі ворога, то іншим уж точно соромно панікувати.
А за кордоном "стопудово прифігели" від дами з зачіскою, манікюром і одягом в стилі королеви Єлизавети, яка не бідкається і тримається за поперек, а посміхається, вивчаючи, що їй робити зі зброєю.
Зіркою перших шпальт відомих видань стала людина, яких дуже багато серед ваших знайомих, якщо ви з активного середовища 2014 – 2022 роках.
Це ті, що завжди в тіні публічних волонтерів, які тягли на передок те, що наплели, нав'язали, напекли ось такі бджілки.
Які дуже часто соромляться, коли їх називають волонтерами: "Та ми ж не волонтери, ми так, не справжні, справжні ті, що їздять".
Ви самі, самі справжні, дякую вам!
Дивлячись на Вас вчора, пані Валентино, я пригадала, чому сама стала волонтером.
Не тому, що я думала, що саме моя вода, мішки чи плівка врятують наших військових чи зупинять наступ.
А тому, що мені було потрібно діяти, а не просто сидіти, склавши лапки, і чекати, коли за мене все вирішать і зроблять.