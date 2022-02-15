Активісти написали, що жінка російськомовна та з 2014 року допомагає армії та добровольцям. Про українку написали іноземні ЗМІ.

Зауважте У МЗС Росії цинічно заявили, що "15 лютого увійде в історію як день провалу пропаганди Заходу"

Літня жінка, яка навчалась обороні, стала зіркою іноземних ЗМІ

Вчора (мовиться про 13 лютого – 24 канал) наша Валентина Константиновська "рванула" не тільки український фейсбук, а й світову провідну Quality пресу,

– написала Олена Золотарьова.

Активістка відзначила, що "на додачу підпалила у Скабєєвої (мовиться про російську пропагандистку Ольну Скабаєву – 24 канал)". Золотарьова написала, мовляв, якщо літня маріупольська жінка готується до зустрічі ворога, то іншим вже точно соромно панікувати.



Пані Олена вчилась користуватись зброєю / Фото з фейсбуку Averyanov Valery

"А за кордоном точно "прифігіли" від дами з зачіскою, манікюром і одягом в стилі королеви Єлизавети, яка не бідкається і тримається за поперек, а посміхається, вивчаючи, що їй робити зі зброєю", – підсумувала активістка.

Жінка з 2014 року допомагає ЗСУ

Валерій Авер'янов, організатор медцентру Dr.Verum написав у фейсбуці, що він має честь бути знайомим з цією неймовірною жінкою.

Пані Валентина з початку війни, з 2014 року, системно допомогає української армії та добровольцям, – сотні маскувальних сіток, кікімор, чохли на міномети та артилерію, – це та багато іншого зробила вона своїми руками!

– написав Авер'янов.

Організатор медцентру відзначив, що Валентина Константиновська – сильний та надійний боєць, з яким можна йти у розвідку. За даними ЗМІ, жінці 79 років.

Також користувачі у мережі написали, що:

"пані Валентина однією своєю присутністю вбила всю російську пропаганду";

"дай Боже здоров'я цій жінці";

"пишаємося нашими україночками!";

"О, пані Валентина! Вона дуже крутезна жінка";

"Дякуємо! В єдності наша сила".



Українка з Маріуполя вразила іноземні ЗМІ / Фото з фейсбуку Олексія Гаруда

Попередньо відомо, що про українку написали видання: The Times, The Daily Telegraph, Euronews, iROZHLAS, Idependent, Daily Mail, Fanpage, UDN, Khan, Rasmei Kampuchea Daily.

Ймовірна загроза нового нападу зі сторони Росії на Україну

Росія з жовтня 2021 року стягує війська до кордону з Україною.

ЗМІ написали, що новий напад можливий 16 лютого. Проте Олексій Данілов цю інформацію спростував.

Володимир Зеленський підписав указ про оголошення 16 лютого Днем єднання.

14 лютого глава Нацполіції Ігор Клименко заявив, що з 14 по 19 лютого правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі. Це означає, що на вулицях збільшать кількість патрулів, відкриють додаткові ситуаційні центри, а об'єкти критичної інфраструктури та органів влади візьмуть під охорону.

15 лютого Дмитро Кулеба заявив, що ситуація з безпекою напружена, але повністю контрольована. Очільник МЗС заявив, що Україні дійсно вдалося разом із партнерами стримати Росію від будь-якого подальшого загострення.

Росія може підірвати Кримський міст, щоб почати нову агресію проти України, – InformNapalm – дивіться відео

Текст публікації Олени Золотарьової

Вчора наша Валентина Константиновская рванула не тільки український фейсбук, а і світову провідну Quality пресу. А потім на додачу підпалила у Скабєєвої. Ну, про Скабєєву і так зрозуміло, заробляє людинка.

Про нас теж все зрозуміло, бо якщо літня маріупольська жінка готується до зустрічі ворога, то іншим уж точно соромно панікувати.

А за кордоном "стопудово прифігели" від дами з зачіскою, манікюром і одягом в стилі королеви Єлизавети, яка не бідкається і тримається за поперек, а посміхається, вивчаючи, що їй робити зі зброєю.

Зіркою перших шпальт відомих видань стала людина, яких дуже багато серед ваших знайомих, якщо ви з активного середовища 2014 – 2022 роках.

Це ті, що завжди в тіні публічних волонтерів, які тягли на передок те, що наплели, нав'язали, напекли ось такі бджілки.

Які дуже часто соромляться, коли їх називають волонтерами: "Та ми ж не волонтери, ми так, не справжні, справжні ті, що їздять".

Ви самі, самі справжні, дякую вам!

Дивлячись на Вас вчора, пані Валентино, я пригадала, чому сама стала волонтером.

Не тому, що я думала, що саме моя вода, мішки чи плівка врятують наших військових чи зупинять наступ.

А тому, що мені було потрібно діяти, а не просто сидіти, склавши лапки, і чекати, коли за мене все вирішать і зроблять.