Водитель въехал в толпу в Австрии: есть пострадавшие
11 июля 2021 , 22:34Читати новину українською
Источник:Der Standard
В австрийском городе Санкт-Флориан возле Линца авто врезалось в толпу людей. В результате аварии пострадали 13 человек.
Авария произошла 11 июля на рынке. В результате пострадал и сам водитель.
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В Австрии водитель врезался в людей на рынке
Авто въехало в ярмарочный киоск и в людей, которые собрались возле него. Предварительно известно, что управлял автомобилем 87-летний водитель. Пока не понятно, почему он потерял контроль над автомобилем. Он также пострадал.
Пять человек получили тяжелые ранения, одному из которых угрожает смертельная опасность,
– говорится в сообщении.
Известно, что пострадала также 21-летняя женщина. Сейчас аварию расследует полиция.
Последние аварии: кратко
- 11 июля на Гостомельском шоссе возле Киева перевернулась маршрутка с людьми. По информации СМИ, пострадали 8 человек.
- На Киевщине в ночь на 11 июля произошло жуткое ДТП с участием 2 грузовиков. Один из водителей находится в тяжелом состоянии.
- 9 июля в Полтавской области бензовоз, который ехал в Киев, врезался в отбойник. Поэтому топливо вылилось на проезжую часть. Из-за ДТП перекрыли часть дороги. Люди не пострадали.