Водитель въехал в толпу в Австрии: есть пострадавшие

В австрийском городе Санкт-Флориан возле Линца авто врезалось в толпу людей. В результате аварии пострадали 13 человек.

Авария произошла 11 июля на рынке. В результате пострадал и сам водитель.

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В Австрии водитель врезался в людей на рынке

Авто въехало в ярмарочный киоск и в людей, которые собрались возле него. Предварительно известно, что управлял автомобилем 87-летний водитель. Пока не понятно, почему он потерял контроль над автомобилем. Он также пострадал.

Пять человек получили тяжелые ранения, одному из которых угрожает смертельная опасность,

– говорится в сообщении.

Известно, что пострадала также 21-летняя женщина. Сейчас аварию расследует полиция.

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