Пожизненное лишение свободы за измену: в чем суть законопроекта, который уже приняла Рада

17:03

Чтобы в Украине не было диверсантов, готовых продать родную землю "за 30 серебряников", игнорируя все горе украинского народа от нападения России, в Раде проголосовали за законопроект об усилении ответственности за преступления против основ нацбезопасности в условиях действия режима военного положения.