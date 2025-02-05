Давление на Москву или разоружение Киева: в команде Трампа произошел "раскол" из-за вопроса мира

Президент США Дональд Трамп пытается давить на российского диктатора Владимира Путина, чтобы принудить его к мирным переговорам относительно окончания войны в Украине.

Впрочем, его администрация и советники расходятся во мнениях, из-за того, как добиться этого и положить конец войне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Путин не готов к переговорам

NBC News, ссылаясь на заявления американского лидера, сообщает, что украинский президент Владимир Зеленский готов подписать мирное соглашение с Россией на приемлемых условиях. Это означает, что Дональду Трампу остается договориться с Россией в этом вопросе.

Эксперты по национальной безопасности в комментарии журналистам заявили, что слова без решительных действий не заставят Путина отказаться от стремления захватить территорию Украины полностью, поэтому Трамп должен показать Москве, что продолжать в дальнейшем борьбу является бесполезным делом.

В то же время бывший посол США в Украине Джон Хербст и другие экс-чиновники, как пишет издание, заверили, что Путин не заинтересован в мирных переговорах, пока россияне продолжают укреплять позиции на востоке Украины. Это означает, что Трампу придется постараться.

Путин не хочет вести переговоры сейчас, потому что его войска продвигаются вперед. Он хочет положить в свой карман больше украинских территорий, когда начнутся переговоры,

– заявил Хербст.

Советник главы администрации президента Украины Сергей Лещенко подтвердил в интервью изданию, что Киев открыт для переговоров, однако это должны быть справедливые обсуждения, а не ультиматум. Он уверен, что Россия пока не собирается подписывать мирное соглашение.

Какие решения рассматривают у Трампа

Согласно обнародованной информации, советники Трампа и члены его кабинета пока не определились, какое давление нужно оказывать на Москву, чтобы добиться подписания мирного соглашения с Киевом. У них продолжаются определенные разногласия относительно потенциальных решений в сторону обеих сторон.

Отмечается, что советник по национальной безопасности Майк Волтц и спецпредставитель президента Соединенных Штатов по вопросам Украины и России Кит Келлог убеждены в том, что нужно применить американские рычаги давления на российского диктатора.

В то же время другие представители администрации Дональда Трампа выступают за сокращение помощи Украине, чтобы добиться скорейшего завершения войны. Критики такого подхода уверены, что это приведет к фактическому разоружению Киева, из-за чего Россия сможет победить.

Напоминают, что за сокращение военной помощи Украине еще до вступления на текущую должность активно выступал действующий вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, Вашингтон якобы предоставляет Киеву слишком много средств в рамках поддержки.

Несмотря на это, Кит Келлог во время разговора с журналистами заверил, что команда Дональда Трампа по национальной безопасности синхронизирована. Он отметил, что американский лидер будет использовать все возможные рычаги давления на Владимира Путина, чтобы завершить войну.

Как отмечают в NBC News, уже через два дня после своей инаугурации Трамп предупредил, что будет оказывать на Россию давление, увеличив тарифы и усилив санкции. Это коснется продажи российских товаров в США и другие страны, если Путин будет отказываться подписать мирное соглашение.

Бывший сотрудник администрации Байдена рассказал, что такие угрозы вряд ли повлияют на Путина, поскольку объем торговли США с Россией резко сократился после вторжения Москвы в Украину, что делает увеличение тарифов бессмысленной мерой.

Однако Трамп может использовать замороженные активы России для оказания военной помощи Киеву. Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор считает, что 300 миллиардов долларов российских резервов могли бы в значительной степени обеспечить Украину оружием и финансовой поддержкой.